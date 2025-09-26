Florin Salam, , a făcut dezvăluiri impresionante despre Roxana, soția sa. Artistul a povestit cât de mult l-a ajutat femeia să aleagă calea cea dreaptă și cât a contat sprijinul pe care aceasta i l-a oferit.

Florin Salam este un și, de-a lungul timpului, a fost implicat în diverse subiecte. Totuși, în ultima perioadă, acesta a decis să stea departe de multe din lucrurile care în trecut îi făceau cu ochiul.

Florin Salam: „Eu am avut altfel de probleme”. Ce a declarat manelistul

Cântărețul a explicat că principalele sale probleme nu au fost medicale, ci cauzate de prezența lui în diverse „cercuri”. Salam a povestit că în prezent s-a săturat de toate acele lucruri, pesemne că a fost cuprins și el „de-ale tinereții valuri”. Acum, bărbatul caută liniște și stabilitate alături de familia lui.

„Eu nu am avut probleme de sănătate. Eu am avut altfel de probleme. Nu mă odihneam, stăteam nopțile în cercuri… nu arunc vina pe nimeni, poate mi-a plăcut și mie, așa sunt artiștii, unii, nu regret nimic. Îmi pare puțin rău, că e normal, dar orice se întâmplă, se întâmplă la timpul potrivit. Acum, că am o vârstă și o experiență de viață, sunt perfect pregătit să trăiesc viață normală pentru că celelalte le-am făcut și m-am plictisit de ele”, a spus Florin Salam la .

Cât de mult l-a ajutat Roxana pe Florin Salam

Manelistul a făcut mărturisiri emoționante. Acesta a povestit că Roxana i-a fost alături necondiționat și că a dus o luptă pentru ca el să ajungă în punctul în care se află astăzi.

Acesta este profund recunoscător pentru tot ceea ce a făcut partenera lui pentru el și a declarat că ea a fost cea care „i-a dat putere”.

„Roxana pentru mine este viața mea, este la fel ca și fata mea, băiatul meu, ca mama mea, ca tatăl meu, ca mine, o iubesc mult de tot. Roxana e viața mea și m-a iertat mereu și mi-a dat putere. Poate nu m-a iertat nici familia mea cât m-a iertat ea. Asta înseamnă că a avut răbdare să ajung la acest nivel de a gândi, încât să îi mulțumesc pentru toată răbdarea pe care a avut-o și să îi promit, cu toată puterea că vom trăi o viață normală și liniștită”, a mai spus Florin Salam.

Cum își petrece Florin Salam timpul în vacanță

Cunoscutul F.S., așa cum îi place să se autointituleze, a povestit cum își petrece timpul, atunci când merge în vacanțe. Conform spuselor sale, preferă să doarmă pentru a se odihni suficient, iar acest lucru dă roade, deoarece la revenirea acasă, vocea lui este relaxată și gata de cântat din nou.

„Acum eu trebuie să îmi formez un ritual. Trebuie să îmi formez, pentru că am avut mai multe ritualuri d-astea … Să îmi formez eu, să mă trezesc dimineața să dau la păsări. (…) Noi când mergem în vacanță, eu dorm. Nimeni nu mă trezește, pentru că este o problemă apoi. Dar și când mă întorc acasă am o voce perfectă”, a adăugat Florin Salam.

Cum a reacționat Florin Salam când Roxana a plecat de acasă

În urmă cu ceva timp, artistul a dezvăluit că au fost câteva situații, care au determinat-o pe Roxana să plece cu copiii la mama ei. Atunci, cântărețul suferea îngrozitor, iar femeia se întorcea la el, pentru că nu suporta să vadă că suferă.

„Ea a mai plecat, mergea la mama ei cu copiii, să mă zdruncine puțin, și eu sufeream. Mergeam să beau și vorbeam numai de ea. Plângeam trei zile după ea. Ea când lua copiii și mergea la mama ei, eu trei zile beam și urlam după ea. Până se întorcea acasă și mă găsea în pat, auzea că mi-e rău. Mă mai ierta din cauză că știa că mi-e rău și că nu pot să stau fără ea”, a declarat Florin Salam, în