Fostul soț al Danei Roba a depus o plângere la poliție. Ce acuzații îi aduce: „Eram săracă lipită pământului”

Dana Roba și Daniel Balaciu au devenit dușmani după ce bărbatul a bătut-o grav. și a trecut prin mai multe intervenții chirurgicale. Ea acum luptă în instanță pentru ca agresorul să fie pedepsit. După ce s-a recuperat, Dana s-a întors la munca ei ca make-up artist și a avut succes, câștigând bani pentru a-și reconstrui viața.

Fostul soț al Danei Roba a depus o plângere la poliție

Între timp, a depus o plângere la poliție, acuzând-o de evaziune fiscală. El afirmă că Dana nu emite bonuri fiscale pentru clienții săi din salon. În plus, el susține în mod fals că toți banii câștigați de Dana provin din videochat.

„Am avut luna trecută foarte multe cliente. Am lucrat câte 10/12 ore pe zi și în total am făcut o sută șaptezeci de milioane…pe luna august. Aș fi postat pe paginile mele de socializare tot ce am machiat, dar nu am avut timp, plus că mi-ar trebui și o asistentă să facă acest lucru, că eu dacă machiez încontinuu, nu am timp. Câștig foarte bine din meseria de make-up artist.

Recent, Daniel, mi-a făcut plângere la poliție pentru evaziune fiscală, și că sunt prietenă cu interlopii. Așa a scris în plângere. El le-a spus polițiștilor că nu dădeam bon la fete.

Acum vreau să mă dezvolt mai mult și să îmi fac un salon mai mare de atât. În acea plângere am înțeles că a scris că eram săracă lipită pământului, la început, când m-a cunoscut, după care am început să câștig bani frumoși pe care eu i-am făcut din videochat. Nu știu dacă o să mă cheme la poliție să depun mărturie, dar dacă o să trebuiască, o să mă duc”, a dezvăluit Dana Roba, pentru