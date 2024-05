Fostul stilist al Prințesei Diana dezvăluie că aceasta a purtat un colier pe post de bentiță. Bijuteria era prinsă cu elastic de lenjerie intimă. Și Kate Middleton a purtat chokerul

a făcut furori în zona fashion atunci când a purtat un colier cu smarald și diamante pe post de bentiță în Australia, unde se afla împreună cu viitorul rege Charles, în 1985, iar fostul ei coafor, Richard Dalton, spune de ce – și ce altceva a folosit ca acest lucru să fie posibil.

Coaforul a folosit inclusiv elastic de lenjerie intimă pentru a prinde bine bijuteria

„Cred că avea arsuri de la soare pe gât, așa că am spus: „Hai să facem o bentiță din colier”, și-a amintit Dalton la panelul de stiling al prințesei Diana la Fotografiska New York pe 21 mai, sărbătorind cea de-a 50-a aniversare a .

„I-am cerut lui Evelyn, camerista sa, șase inci de elastic pentru chiloți, [genul folosit de] bunici”, a adăugat el râzând despre modul în care a transformat accesoriul orbitor într-o bentiță de pus pe cap.

În 2022, Kate Middleton a scos chokerul din seiful regal și l-a purtat la ceremonia de decernare a premiilor Earthshot din Boston.

Dalton a cunoscut-o prima dată pe Prințesa Diana, apoi pe Lady Diana Spencer, când avea 17 ani. El a continuat să-i coafeze părul timp de mai bine de un deceniu, inclusiv turnee regale în întreaga lume.

„Coafura mea preferată ar fi cea din Thailanda”, a spus el la Fotografiska, amintindu-și aspectul floral din 1988. „[Ea a purtat o rochie mov și roz și am spus: „De ce nu facem ceva cu orhidee?” – așa că m-am trezit în hotel, furând flori pentru prințesă. Aceasta a fost coafura mea preferată.

Dalton urmează să publice o nouă carte intitulată It’s All About the Hair — My Decade with Diana, împreună cu fondatorul Muzeului Princess Diana, Renae Plant.