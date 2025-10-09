B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Francisca și TJ Miles s-au căsătorit civil într-un cadru intim: „De acum încolo, noi suntem Mr. and Mrs. Jordache” (FOTO)

Francisca și TJ Miles s-au căsătorit civil într-un cadru intim: „De acum încolo, noi suntem Mr. and Mrs. Jordache” (FOTO)

Ana Beatrice
09 oct. 2025, 10:20
Francisca și TJ Miles s-au căsătorit civil într-un cadru intim: „De acum încolo, noi suntem Mr. and Mrs. Jordache” (FOTO)
Sursa Foto: Instagram - franciscaofficial
Cuprins
  1. De ce au ales Francisca și TJ Miles să se căsătorească civil acum
  2. Cum a anunțat Francisca că ea și TJ Miles s-au căsătorit civil

Francisca și TJ Miles s-au căsătorit în urmă cu o săptămână, într-un cadru restrâns, alături de familie. Cei doi au făcut public anunțul abia acum, prin intermediul rețelelor de socializare. Francisca este însărcinată în cinci luni cu primul lor copil, iar cei doi au decis să-și oficializeze relația înainte ca micuțul lor să vină pe lume.

Vezi această postare pe Instagram

O postare distribuită de TJ MILES (@tjaymilez)

De ce au ales Francisca și TJ Miles să se căsătorească civil acum

Artista a mărturisit că ea și TJ Miles și-au dorit să formeze o familie completă înainte de nașterea copilului.

„Exact cam cum am scris la story. Acolo a fost doar cununia civilă. Următoarele evenimente vor urma. Va avea loc la un moment dat și cununia religioasă. Probabil tot intim. Nunta mare va fi mai târziu, când o vom organiza. Luăm în calcul și varianta de a face nunta împreună cu botezul dar deocamdată nu ne-am făcut niciun plan în acest sens. Nu e că am semnat acum și cu asta rămânem. Am vrut să ne cununăm civil înainte ca bebelușul să vină pe lume. Am considerat că e mai drăguț și mai bine așa. Joia trecută a avut loc evenimentul!”, a declarat Francisca pentru click.ro.

Cum a anunțat Francisca că ea și TJ Miles s-au căsătorit civil

La câteva zile după evenimentul discret, partenera de viață a lui TJ Miles a rupt tăcerea și a confirmat oficial vestea cea mare. Într-un mesaj emoționant postat pe rețelele de socializare, aceasta a scris: „We just got married! Am făcut starea civilă, adică ne-am căsătorit oficial, cu toate actele semnate. Don’t panic, urmează să facem și nunta, și botezul, așa că aveți puțină răbdare. De acum încolo, noi suntem Mr. and Mrs. Jordache.”

Cei doi au ales să trăiască momentul în intimitate, departe de ochii curioșilor, bucurându-se de primele zile de căsnicie în liniște. Abia după ce emoțiile s-au mai așezat, au decis să împărtășească fericirea cu fanii lor, confirmând oficial că sunt soț și soție.

Tags:
Citește și...
Bogdan de la Ploiești dă cărțile pe față! Ce detalii a scos la iveală din trecutul amoros al Cristinei Pucean
Monden
Bogdan de la Ploiești dă cărțile pe față! Ce detalii a scos la iveală din trecutul amoros al Cristinei Pucean
Florin Dumitrescu, despre ședințele cu părinții: „Mă cam plictisesc ședințele astea și încep să vorbesc aiurea”
Monden
Florin Dumitrescu, despre ședințele cu părinții: „Mă cam plictisesc ședințele astea și încep să vorbesc aiurea”
Cauza morții lui Marius Keseri a fost dezvăluită. De ce a murit, de fapt, bateristul trupei Direcția 5: „A suferit foarte mult”
Monden
Cauza morții lui Marius Keseri a fost dezvăluită. De ce a murit, de fapt, bateristul trupei Direcția 5: „A suferit foarte mult”
Maria Constantin, hotărâtă să își schimbe viața! Ce regim urmează și cât de greu îi este: „Organismul meu a intrat într-un fel de sevraj”
Monden
Maria Constantin, hotărâtă să își schimbe viața! Ce regim urmează și cât de greu îi este: „Organismul meu a intrat într-un fel de sevraj”
Irina Columbeanu calcă pe urmele Monicăi Gabor! Ce geantă de lux poartă fiica fostului milionar de la Izvorani (VIDEO)
Monden
Irina Columbeanu calcă pe urmele Monicăi Gabor! Ce geantă de lux poartă fiica fostului milionar de la Izvorani (VIDEO)
Cu cine a discutat Dan Negru pentru a prezenta din nou Revelionul. Surpriza e uriașă
Monden
Cu cine a discutat Dan Negru pentru a prezenta din nou Revelionul. Surpriza e uriașă
Nicolle Fota, după despărțirea de Cătălin Botezatu: „Îi ascult sfaturile în continuare, dar alegerile mele sunt strict ale mele”
Monden
Nicolle Fota, după despărțirea de Cătălin Botezatu: „Îi ascult sfaturile în continuare, dar alegerile mele sunt strict ale mele”
Alexia Eram: „Sunt conștiincioasă”. Lucrul pe care l-a învățat de la mama ei și îl face anual
Monden
Alexia Eram: „Sunt conștiincioasă”. Lucrul pe care l-a învățat de la mama ei și îl face anual
Diana Dumitrescu, schimbare radicală de look după ce a trecut la altă religie. Cum a fost surprinsă actrița în biserică, ținând o cuvântare (VIDEO)
Monden
Diana Dumitrescu, schimbare radicală de look după ce a trecut la altă religie. Cum a fost surprinsă actrița în biserică, ținând o cuvântare (VIDEO)
Elena Hagi, apariție surprinzătoare la două luni după naștere. Cât costă ținuta pe care a purtat-o soția lui Ianis
Monden
Elena Hagi, apariție surprinzătoare la două luni după naștere. Cât costă ținuta pe care a purtat-o soția lui Ianis
Ultima oră
11:00 - Fraudă cu permise auto în Franța! O instructoare și un român au pus la cale o schemă uluitoare
10:55 - Rogobete, despre problema conducerii de la Spitalul din Iași: „Este noaptea minții”
10:40 - Obiceiuri care pot părea inofensive, însă în realitate îți afectează creierul. Iată despre ce este vorba
10:09 - „Oamenii tremură, asistentele pun sticle cu apă caldă, aduc pături peste pături”. Mărturia revoltătoare a unei paciente din spitalul din Craiova. Ce i-a transmis primarului Lia Olguța Vasilescu
10:02 - Trump crede că ostaticii israelieni vor fi eliberați luni: „Sunt într-o situație teribilă acolo”
10:00 - Campania de promovare a cărții electronice de identitate. MAI bagă 2 milioane de euro în reclame pentru noul buletin
09:32 - Bogdan de la Ploiești dă cărțile pe față! Ce detalii a scos la iveală din trecutul amoros al Cristinei Pucean
09:19 - Taxa pentru mașinile din alte județe în București. Măsura propusă de Dan Cristian Popescu vizează reducerea traficului și a poluării
09:10 - Florin Dumitrescu, despre ședințele cu părinții: „Mă cam plictisesc ședințele astea și încep să vorbesc aiurea”
09:01 - Marian Godină, atac la adresa celor care au criticat avertizările despre ciclonul Barbara: „Unii sunt pur și simplu incredibil de nătărăi”