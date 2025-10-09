Francisca și TJ Miles s-au căsătorit în urmă cu o săptămână, într-un cadru restrâns, alături de familie. Cei doi au făcut public anunțul abia acum, prin intermediul . Francisca este însărcinată în cinci luni cu primul lor copil, iar cei doi au decis să-și oficializeze relația înainte ca micuțul lor să vină pe lume.

Vezi această postare pe Instagram

De ce au ales Francisca și TJ Miles să se căsătorească civil acum

Artista a mărturisit că ea și TJ Miles și-au dorit să formeze o familie completă înainte de nașterea copilului.

„Exact cam cum am scris la story. Acolo a fost doar cununia civilă. Următoarele evenimente vor urma. Va avea loc la un moment dat și cununia religioasă. Probabil tot intim. Nunta mare va fi mai târziu, când o vom organiza. Luăm în calcul și varianta de a face nunta împreună cu botezul dar deocamdată nu ne-am făcut niciun plan în acest sens. Nu e că am semnat acum și cu asta rămânem. Am vrut să ne cununăm civil înainte ca bebelușul să vină pe lume. Am considerat că e mai drăguț și mai bine așa. Joia trecută a avut loc evenimentul!”, a declarat Francisca pentru click.ro.

Cum a anunțat Francisca că ea și TJ Miles s-au căsătorit civil

La câteva zile după evenimentul discret, partenera de viață a lui TJ Miles și a confirmat oficial vestea cea mare. Într-un mesaj emoționant postat pe rețelele de socializare, aceasta a scris: „We just got married! Am făcut starea civilă, adică ne-am căsătorit oficial, cu toate actele semnate. Don’t panic, urmează să facem și nunta, și botezul, așa că aveți puțină răbdare. De acum încolo, noi suntem Mr. and Mrs. Jordache.”

Cei doi au ales să trăiască momentul în intimitate, departe de ochii curioșilor, bucurându-se de primele zile de căsnicie în liniște. Abia după ce emoțiile s-au mai așezat, au decis să împărtășească fericirea cu fanii lor, confirmând oficial că sunt soț și soție.