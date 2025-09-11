B1 Inregistrari!
Fuego, mesaj emoționant pe rețelele de socializare: „Mă demoralizează atunci când văd înverșunare". Ce a transmis artistul

Fuego, mesaj emoționant pe rețelele de socializare: „Mă demoralizează atunci când văd înverșunare”. Ce a transmis artistul

Elena Boruz
11 sept. 2025, 21:59
Fuego, mesaj emoționant pe rețelele de socializare: „Mă demoralizează atunci când văd înverșunare”. Ce a transmis artistul
Foto: Facebook/Fuego
Cuprins
  1. Ce a scris Fuego pe rețelele de socializare
  2. Pentru ce este recunoscător artistul
  3. Care este cea mai mare frică a lui Fuego
  4. Cum l-au încurajat fanii

Fuego, artistul iubit de foarte mulți români, a postat un mesaj de-a dreptul emoționant pe rețelele de socializare. Cântărețul a făcut confesiuni intime pentru fanii, deloc puțini pe care îi are.

Fiul de suflet al Irinei Loghin a mărturisit pe Facebook că are momente în care se simte deznădăjduit, în care „pică”, însă precum cade, așa se ridică.

Ce a scris Fuego pe rețelele de socializare

Artistul a menționat că reușește să își regăsească echilibrul cu ajutorul muzicii. Prin muncă se deconectează de la supărări și în felul acesta revine la starea de bine, pozitivă, pe care o are în mare parte a timpului.

De asemenea, cântărețul a mai spus că nu a fost niciodată în depresie și chiar și trist uneori, a fost capabil să funcționeze la capacitate maximă.

„Am momente în care pic, în care mă simt copleșit de tot și parcă nu găsesc rezolvări rapide. Dar astea-s scurte și mă remontez cu ușurință prin muncă, prin muzică, prin bucuria de-a crea.

N-am trecut prin perioade depresive și nu m-am luptat cu perioade în care să nu pot fi eu la capacitate maximă. Uneori mă doboară răutatea oamenilor, mă demoralizează atunci când văd înverșunare și când văd lipsa de rațiune a unora. Dar când trec prin asta îmi vine mereu în minte faptul că sunt persoane care trăiesc într-adevăr tragedii, care au vieți chinuite și care, cu devotament și pasiune, merg mai departe! Ce m-ar opri pe mine să fac asta?”, a scris Fuego pe rețelele de socializare.

Pentru ce este recunoscător artistul

Cântărețul a mai scris că are multe motive care nu îl lasă să renunțe. Fuego este recunoscător că este sănătos și încearcă de fiecare dată să găsească o soluție pentru a se pune pe picioare.

„Am două mâini și două picioare, sunt sănătos, am minte, am talent și sigur pot găsi rezolvarea! Nu cred că disperarea e o soluție și mereu încerc să văd mai departe! Iar salvarea mea, întotdeauna, dincolo de prieteni, de mama, de cei dragi, este muzica…ea m-a făcut om, ea mi-a dat sens, ea mă ține pe picioare și ea mă face fericit în permanență!”, a mai spus Fuego.

Care este cea mai mare frică a lui Fuego

În urmă cu ceva timp, Fuego a împărtășit care este cea mai mare frică a lui. Potrivit declarațiilor acestuia, faptul că ar putea să piardă persoane dragi îl macină, însă este conștient că acel moment va veni, mai devreme sau mai târziu.

„Cea mai puternică frică a mea din prezent și poate că dintotdeauna este cea a pierderii celor dragi. Sunt perfect conștient că inevitabilul final se apropie, dar parcă trag cu dinții de fiecare moment și mă gândesc la cât de greu îmi va fi să fac față.

Am foarte mulți prieteni mai în vârstă, care la un moment dat vor pleca, am bunica, mama și alte persoane dragi! Mi-e teamă de sentimentele mele și de felul în care sufletul își va așeza durerea! Dar nu e neapărat nostalgie și tristețe, e o realitate, într-o zi de duminică!”, scria acum ceva timp Fuego pe Internet.

Cum l-au încurajat fanii

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară. Aceștia i-au transmis gânduri bune și l-au încurajat pe interpretul celebrei melodii „Împodobește, mamă, bradul”.

„Bună dimineață! Așa e viață! Toate la timpul lor! Sunt inevitabile pierderile oamenilor dragi mai în vârstă care ne afectează cel mai mult! Am trecut prin ele cu greu și anticipez și eu cu gândul așa momente! Să te bucuri cât mai mult de oameni dragi! Multă sănătate cu bucurii zi de zi!”, i-a scris cineva.

„Bună dimineața, Paul Ciprian, îți doresc o zi binecuvântată și multe bucurii sufletești! Am citit mesajul tău care este plin de adevăr! Îți doresc mult optimism și putere în carieră! Te îmbrățișez cu mare drag!”, i-a scris alt fan.

