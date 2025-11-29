B1 Inregistrari!
Gabi Tamaș și Mihai Bendeac, despărțiți de bodyguarzi în club: „A zis că trebuie să mă bată”. De la ce ar fi pornit conflictul dintre cei doi

29 nov. 2025, 15:23
Gabi Tamaș și Mihai Bendeac, despărțiți de bodyguarzi în club: „A zis că trebuie să mă bată”. De la ce ar fi pornit conflictul dintre cei doi
Actorul Mihai Bendeac. Sursa foto: Captură video - Micutzu Stand-up Official / YouTube
Mihai Bendeac a făcut public un episod tensionat petrecut cu Gabi Tamaș, într-un club. Actorul spune că o întâlnire aparent amicală a degenerat rapid într-un conflict, în mare parte din cauza consumului de alcool. Totul ar fi pornit de la o glumă și de la o confuzie ciudată legată de „rudenie”.

Ce i-a spus Gabi Tamaș lui Mihai Bendeac când s-au întâlnit în club

Actorul a explicat că l-a întâlnit pe fostul fotbalist într-un club, într-un moment în care ambii erau sub influența alcoolui. Abordarea inițială a venit din partea lui Tamaș și a fost una neașteptată. Bendeac a relatat că sportivul i-a vorbit despre o posibilă legătură de familie, iar mai apoi a inițiat un gest de apropiere.

„Cu Tamaș era să mă bat rău de tot când eram amândoi beți și ne-au despărțit bodyguarzii. Prima dată ne-am întâlnit și a venit la mine. Eram mort de beat și mi-a zis: «Știi că ești rudă cu mine?» Și m-a luat în brațe. «Eu sunt actor, eu pot să o fac pe bețivii», mi-a zis, și «hai să bem un shot, că suntem rude». În fine, n-am înțeles de ce suntem rude, dar mă rog”, a povestit Mihai Bendeac în cadrul unei emisiuni televizate, în urmă cu câțiva ani.

Ce ar fi determinat reacția violentă a lui Gabi Tamaș față de Mihai Bendeac

După primul schimb de replici, cei doi au ajuns să bea împreună. Inițiativa a venit tot din partea lui Tamaș, care a comandat mai multe shoturi. Bendeac susține că a băut doar două, în timp ce fostul fotbalist le-a consumat pe restul, până la 10.

Actorul a povestit că tensiunile au izbucnit după ce Tamaș și-a amintit de un sketch în care Bendeac îl ironiza. Din acel moment, situația ar fi scăpat de sub control. Cei doi ar fi ajuns să-și dea tricourile jos, semn al escaladării conflictului. Scandalul s-a oprit doar prin intervenția personalului de securitate.

„A pus 10 shoturi, eu am băut două, el a băut 8, după care și-a adus aminte că am avut eu un sketch cu referire la el și a zis că trebuie să mă bată. Și-a dat tricoul jos, atunci, mi-am dat și eu tricoul jos, bineînțeles. Diferențele erau majore și au sărit bodyguarzii și ne-au despărțit”, a mai povestit actorul.

