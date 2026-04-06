Rareș Cojoc a transmis un mesaj de suflet pentru fiul său. Ce spune Andreea Popescu după divorț

Flavia Codreanu
06 apr. 2026, 20:14
Sursa foto: Instagram / @Andreea Cojoc
Cuprins
  1. Rareș Cojoc a transmis un mesaj special
  2. Cum a confirmat divorțul Andreea Popescu
  3. Ce legătură păstrează părinții acum

Rareș Cojoc a transmis un mesaj emoționant în ziua în care fiul său cel mic a împlinit 3 ani.

Rareș Cojoc a transmis un mesaj special

Ziua de naștere a mezinului a fost un prilej pentru Rareș Cojoc de a-și exprima iubirea profundă față de copilul său pe rețelele sociale. Acesta a publicat un clip video emoționant cu micuțul, peste care a suprapus textul „POV: ai clipit și a împlinit 3 ani”, arătând cât de repede a trecut timpul. Mesajul său a fost unul sincer, dorindu-i fiului său tot ce este mai bun pe lume.

„La mulți ani, suflet cald și bun! Tot ce îți doresc este să fii cu adevărat fericit! 💙”, a scris Rareș Cojoc.

Cum a confirmat divorțul Andreea Popescu

Andreea Popescu a confirmat oficial divorțul de Rareș Cojoc cu doar câteva zile în urmă, moment în care a oferit și primele detalii despre despărțire. Vedeta a explicat că procesul nu este unul de bucurie, ci o experiență traumatizantă pe care ambii parteneri o resimt diferit, dar cu aceeași intensitate. Aceasta a subliniat că, în ciuda rupturii, legătura lor va rămâne una solidă datorită celor trei copii pe care îi au împreună.

Andreea Popescu a transmis un mesaj lung și sincer despre finalul căsniciei sale:

„Am divorțat. Din păcate, nu ne-am mai iubit suficient de mult încât să rămânem împreună până la sfârșit. (…) Divorțul nu va fi niciodată o bucurie și nici un moment de celebrat.

Este o ruptură, o traumă și o suferință pe care fiecare o trăiește în felul lui.

Chiar dacă o simțim diferit, amândoi o simțim. Copiii noștri sunt punctul nostru comun.

Legătura noastră pentru totdeauna.

Cea mai mare responsabilitate și cea mai mare iubire din viața noastră. Recunoștința pentru anii trăiți împreună, pentru tot ce am construit și mai ales pentru copiii noștri, va rămâne mereu.

Iar familia noastră, chiar dacă va arăta diferit, nu încetează să fie familie pentru ei.”, a fost o parte a mesajului transmis de Andreea Popescu.

Ce legătură păstrează părinții acum

Chiar dacă au decis să meargă pe drumuri separate, cei doi foști parteneri pun pe primul loc binele familiei lor. Rareș Cojoc a demonstrat prin gestul său de ziua fiului că legătura cu micuții rămâne neafectată de schimbările din viața personală. Responsabilitatea și iubirea pentru copii sunt elementele care îi vor uni pe cei doi pentru totdeauna, transformând familia într-una care, deși arată diferit, continuă să funcționeze pentru binele celor mici.

