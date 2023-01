Gabriela, văduva lui Gheorghe Dinică, mărturisiri emoționante la 13 ani de la moartea actorului: „Armonia asta nu am mai simțit-o vreodată cu un alt bărbat”

La 13 ani de la moartea soțului său, văduva lui Gheorghe Dinică a făcut o serie de dezvăluiri. Se pare că celebrul actor a intrat din prima la facultate, nu din a treia încercare, cum s-a afirmat și, datorită acestui fapt, a avut o bursă, la acea vreme, cât două salarii minime în anii 50.

Valoarea ei era de 1000 de lei și a beneficiat de ea pe tot timpul facultății.

Gabriela Dinică, mărturisiri la 13 ani de la moartea lui Gheorghe Dinică

Gabriela Dinică, văduva lui Gheorghe Dinică, mărturisește că soțului ei. Recent, aceasta a rememorat lucruri mai puțin știute despre marele actor, alături de care a fost 15 ani. Din păcate, Gheorghe Dinică s-a stins din viață acum 13 ani, în urma unui stop cardiac.

Aceasta a trecut prin momente cumplite după moartea regretatului actor. Primii ani au fost foarte grei pentru ea. La 13 ani de la decesul marelui actor, Gabriela Dinică a vrut să facă lumină după ce în presă s-a spus că soțul ei nu a intrat din prima la Teatru. Mai mult, aceasta a dezvăluit că actorul a avut pe timpul facultății o bursă de 1000 de lei, cât două salarii minime la acea vreme.

„Soțul meu a avut bursă republicană, în facultate. Două salarii minime erau atunci. Era un salariu 500 de lei și el avea bursă 1000 de lei. Și a fost bursier toți anii de facultate. Am citit, recent, că soțul meu a reușit la Teatru după ce a dat de trei ori. Și nu e adevărat. Lui i-a spus doamna Dina Cocea să dea la Teatru în anul acela, că o să ia clasa respectivă și a luat clasa lor. Și a luat examenul de admitere la Teatru din prima. Dar să spui că a dat de trei ori la facultate și nu a reușit, chiar m-am mirat… E prima dată când am citit asta”, a declarat Gabriela Dinică, pentru .

Pentru Gabriela Dinică sărbătorile sunt triste, chiar și acum, la 13 ani de la moartea actorului, cu atât mai mult cu cât acesta era născut de Crăciun, pe 25 decembrie. Însă a avut parte de suportul familiei și al prietenilor în această perioadă, în care lipsa partenerului ei de viață a fost și mai pregnantă. Văduva actorului, a rememorat, cu această ocazie, și preferințele culinare ale soțului ei, dezvăluind că niciunul dintre ei nu se dădea în vânt după carne.

„Nici nu prea îmi plac sarmalele, dar am mâncat de poftă două de la sora mea. Iar eu, în general nu mănânc carne. De când mă știu nu prea mi-a plăcut carnea. Mănânc câteodată, dar foarte rar. Consum pește, în general nu consum carne. El era cam ca mine. Îi plăcea peștele. Ton mânca foarte mult, bucată de ton proaspăt, nu din conserve. Și el prefera salate cu brânză multă. Sunt 13 ani de când a plecat. Să îl ierte Dumnezeu! Mi-a fost foarte greu. Sărbătorile le-am petrecut în familie. De Revelion am fost cu niște prieteni la un restaurant și uite așa au trecut. S-a mai bifat un an. Trece timpul foarte repede”, a mai declarat Gabriela Dinică.

Gabriela Dinică spune că a avut și ea virusul, în pandemie, și că este vaccinată. Chiar și după ce a trecut pandemia de coronavirus, soția lui Gheorghe Dinică a continuat să poarte mască, inclusiv acum.

„Nu m-a ferit Dumnezeu nici pe mine de virus, dar mă protejez. Am fost și bolnavă, dar am trecut cu bine. Am fost vaccinată, oricum. Toată lumea cred că a trecut prin așa ceva. Eu și acum, nu că e gripa, dar și înainte de gripă, în locurile aglomerate, în autobuze îmi puneam masca. Cică acum sunt combinate…”, mai spune Gabriela Dinică, văduva actorului Gheorghe Dinică.

Gheorghe Dinică a fost marea iubire a Gabrielei Dinică

Gabriela Dinică, văduva lui Gheorghe Dinică, a declarat cu ani în urmă că regretatul actor a fost marea iubire a vieții ei. „Cred că așa a fost să fie, a trebuit să fie, cred că nimic nu e întâmplător. Armonia asta nu am mai simțit-o vreodată cu un alt bărbat”, a mărturisit Gabriela Dinică.

Aceasta i-a fost alături și îi păstrează neîntinată memoria. Soția actorului crede în destin, mai ales că și-a întâlnit iubirea în București, după ce a revenit în țară după mai bine de 20 de ani.

Regretatul actor și Gabriela Dinică au fost împreună timp de 15 ani, până pe 10 noiembrie 2009, când Gheorghe Dinică s-a stins, în urma unui stop cardiac, la Spitalul de Urgență Floreasca. Actorul fusese internat cu bronhopneumonie severă şi cu o afecțiune renală. Ceva mai târziu însă, soția lui a dezvăluit că actorul suferea și de Alzheimer. Marele actor este născut pe 25 decembrie 1933, dar în acte a fost trecut pe 1 ianuarie 1934.