Gerard Pique a uitat de Shakira! Le-a prezentat-o deja celor dragi pe noua iubită, Clara Chia Marti

Săptămâna trecută, presa spaniolă a identificat-o pe femeia care a luat locul Shakirei în inima lui Pique. Despre Clara Chia Marti (23 de ani) s-a scris că este studentă la Relații Publice și că în prezent lucrează la Kosmos, compania lui Pique. Acum, jurnaliștii străini au reușit să afle și câteva detalii din viața personală a femeii care și-a păstrat identitatea ascunsă aproximativ două luni.

După ce a divorțat de Shakira din cauza infidelității lui, Pique a decis să ducă relația cu Clara, noua iubită, la nivelul următor. Așadar, fotbalistul le-a prezentat-o copiilor săi pe iubita sa. Aceștia au fost văzuți interacționând la Balloon World Cup.

Conform , relația lui Marti cu Pique nu este una pasageră, iar cei doi au intenții serioase. În acest sens, fundașul le-a prezentat-o deja părinților pe noua sa iubită.

Allegedly, she works as a bottle girl at la traviesta when they met and then into a relationship, then gave her a job at kosmos so they can continue their secret liaison.

