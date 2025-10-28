Actorul american George Clooney a atras atenția la avanpremiera noului film „Jay Kelly”, după ce a făcut o serie de declarații ironice despre jaful de la Muzeul Luvru. Cu umor, acesta a spus că jaful ar fi fost o idee bună de .

„Cineva a făcut-o deja”

George Clooney a fost întrebat despre „Ocean’s 14″, noul film la care lucrează în prezent. El a pomenit de Jaful de la Luvru, unde s-au furat bunuri în valoare de aproape 88 de milioane de euro, și a spus că ar fi fost o idee bună pentru unul dintre filmele seriei.

„Cred că ar trebui să jefuim Luvrul. Dar cineva a făcut-o deja, la naiba”, a declarat el cu ironie.

„S-au descurcat bine”

„Mă întreb dacă vor reuşi să-i prindă. Deocamdată, s-au descurcat bine”, a spus Clooney, după ce a fost întrebat despre posibilitatea de a face referire la acest jaf în scenariul filmului „Ocean’s 14″.

De asemenea, actorul american a vorbit și despre imaginile jafului: „Am văzut videoclipul în care se vede cum coboară din liftul de marfă. A fost mişto. Adică, mişto, e groaznic. Dar dacă eşti un hoţ profesionist ca mine, am fost foarte mândru de tipii ăştia”, spus el.

Jaful de la Luvru

Pe 19 octombrie 2025, la aproximativ ora 9:30 AM, un grup de patru indivizi a comis un jaf spectaculos la „Galeria d’Apollon” din incinta Louvre-ului din Paris. Ei au sustras opt bijuterii regale care au fost evaluate la aproximativ 88 milioane de euro.

Jaful de la Luvru a durat mai puțin de șapte minute, iar cei doi suspecți care au pătruns în galerie au stat în interior doar 3 minute și 58 de secunde. Autoritățile au mobilizat peste 100 de anchetatori pentru a-i prinde pe făptași.

Directoarea muzeului, Laurence des Cars, a recunoscut în fața senatorilor o „defecțiune gravă” în sistemul de securitate, menționând că supravegherea exterioară a clădirii era „cu mult insuficientă”.