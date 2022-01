Giani din „Las Fierbinți”, cu nervii la pământ: „Nu putea să se întâmple peste 30 de ani când nu mai sunt eu”

Constantin Diță este unul dintre cei mai talentați și apreciați actori din România. Rolul lui „Giani” din serialul „Las Fierbinți” l-a făcut renumit. Mii de telespectatori râd în hohote atunci când actorul apare pe micile ecrane. Personajul este cunoscut pentru șmecheriile și ingeniozitatea pe care le aplică în fiecare ediție a celebrului serial.

Giani, dezvăluiri cutremurătoare

Constantin Diță nu prea vorbește despre viața personală, însă, vedeta a decis să facă o excepție. Actorul a dezvăluit câteva detalii pentru podcastul produs de canalul de Youtube Happyfish „Aproximativ discuții’, cu Gojira. „Giani” a povestit despre provocările și problemele cu care se confruntă în fiecare zi. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

„Evident că sunt pe caterincă toată ziua, pentru că așa funcționez eu, dar acum sunt ca toți oamenii din perioada asta. Mă întreb cum s-a întâmplat să avem ghinion noi, generația asta. Nu putea să se întâmple peste 30 de ani când nu mai sunt eu? Sunt tată. Copiii încă nu-și dau seama, e bine, chiar dacă au rămas cu niște sechele„, a mărturisit Costi Diță, în cadrul podcastului.

Constantin Diță, obosit de „Giani”

Foarte puțini știu că celebrul „Giani” a fost criticat dur în timpul facultății. Profesorii i-au spus că nu are talent și nu este potrivit pentru comedie, însă, bărbatul a devenit faimos datorită rolului său în serialul „Las Fierbinți”.

„Uită-te la discursul meu, nu are cum să nu apară gagiul. Am niște ticuri și am acceptat ideea. Ca să scap de asta, ar trebui să fac un contra rol care nu are nicio legătură cu asta. Ar fi un efort. Îmi place treaba asta, când omul râde cu mine și poate râd și eu cu el. Trag o linie atunci când o parte din public nu mai râde, e un anumit gen de umor. E fain când ori râdem toți, ori deloc. Nu mi-a reușit asta tot timpul”, a mai continuat el.

Costi Diță este absolventul Facultății de Teatru din București. Acum zece ani, actorul a acceptat propunerea Pro Tv-ului și a devenit unul dintre cele mai îndrăgite personaje din serialul „Las fierbinți”.

Actorul recunoaște că a preluat stilul lui Giani și nu poate să renunțe la obișnuințele acestuia.

