Gigi Becali, de nerecunoscut la Aeroportul Otopeni. Cum s-a „deghizat” patronul de la FCSB (FOTO)

Gigi Becali (63 de ani) a plecat în această săptămână într-un nou pelerinaj la Muntele Athos, în Grecia, locul care-l încarcă puternic cu energie pe celebrul afacerist. Pentru a nu fi recunoscut sau pur și simplu pentru a adopta un aspect mai umil, multimilionarul a adoptat un look mai puțin obișnuit. Totuși, patronul de la FCSB a fost remarcat de un cetățean român, cu care a și făcut o fotografie.

Latifundiarul din Pipera obișnuiește să apară în spații publice îmbrăcat la costum, cât mai elegant. Totuși, în această săptămână, cu prilejul plecării la Athos, Becali a ales o ținută foarte simplă. Mai mult decât atât, pe Aeroporul Otopeni a fost surprins cu o căciulă neagră pe cap. Un singur trecător l-a observat. A făcut o poză cu el și i-a și oferit 200 de euro.

Gigi Becali, darnic și la aeroport

Cetățeanul care s-a pozat cu Gigi Becali a povestit cum a decurs toată scena.

„L-am întrebat: ‘tăticu, fac și eu o poză cu tine?’ Mi-a răspuns afirmativ. Am făcut o poză cu el și m-a întrebat unde mă duc, i-am zis că la muncă. M-a întrebat dacă am copii și când i-am zis că am trei copii, a scos portofelul și mi-a dat 200 de euro, să am pentru ei.

Era îmbrăcat foarte simplu, oamenii treceau pe lângă el și nu îl recunoșteau. Eu cred că Gigi Becali este Dumnezeu pentru mulți oameni care au nevoie.

Ajută pe toată lumea fără nici cea mai mică reținere”, a povestit Marius, potrivit .

Gigi Becali a plecat la Muntele Athos cu mai mulți apropiați, printre care MM Stoica – manager general la FCSB și fostul arbitru Alexandru Tudor – actual consilier la FCSB.