Doi dintre copiii lui Horia Brenciu, Mina și Toma, s-au întors în bănci. În timp ce fiica cuplului a fost însoțită de mamă în prima zi de școală, Horia a rămas să-l însoțească pe fiul lor, Toma, la festivitatea de deschidere. Bucuros să ia parte la un asemenea eveniment important, cântărețul a și intrat în clasă împreună cu băiatul.

Cuprins:

Ce a simțit să facă Horia Brenciu când a intrat în sala de clasă cu Toma Ce evită să facă Horia Brenciu în creșterea copiilor lor

Ce a simțit să facă Horia Brenciu când a intrat în sala de clasă cu Toma

Horia Brenciu a marcat începutul de an școlar cu o postare pe rețelele de socializare. Artistul a publicat o fotografie cu Mina și Toma, copiii săi mai mici. Acesta a mărturisit că îi este tot mai greu să îi convingă să stea la poze, dar și că odată intrat în sala de clasă alături de Toma, a simțit o dorință aproape incontrolabilă de a rămâne și a asista la cursuri.

„E din ce în ce mai greu să-i prind într-o poză. Sunt cei mici ai mei, Mina și Toma. Ieri și-au reîntâlnit vechii sau cum e cazul lui Toma, acum, la schimbarea de clasă, noii colegi de an școlar.

A trebuit să ne împărțim. Soția mea s-a dus la Mina și eu am rămas lângă campion. Stând ieri, în clasa lui Toma, mi-a venit o poftă subită de a rămâne la ore… Probabil, elevul din mine nu va dispărea niciodată”, a scris Horia Brenciu.

Ce evită să facă Horia Brenciu în creșterea copiilor lor

Horia Brenciu a precizat că are grijă să nu compare adolescența lui cu cea a copiilor săi, conștient fiind că lucrurile s-au schimbat drastic în anii care despart cele două perioade.

„N-a fost să fie 15, ca pe vremea noastră, dar cel puțin a rămas aceeași lună, septembrie. Luni… În timpurile actuale, a învăța și a fi învățat e o dublă provocare. Ea stă atât pe umerii părinților, cât și a profesorilor. Nu fac greșeala de a aplica viața mea de adolescent peste cele ale copiilor mei. Datele prezentului nu rimează deloc cu cele dinainte de ‘89, la niciun capitol. Totusi, un lucru e cert. Ceea ce însămânțăm acum, își va avea rezultatele în viitorul, nu foarte depărtat. Așadar, dragi părinți și stimabili elevi, multă baftă!

PS – și promit poze mai optimiste!”, a mai scris Horia Brenciu în mediul online.