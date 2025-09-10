B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Horia Brenciu și-a însoțit fiul în prima zi de școală. Ce a simțit artistul să facă odată ajuns în sala de clasă

Horia Brenciu și-a însoțit fiul în prima zi de școală. Ce a simțit artistul să facă odată ajuns în sala de clasă

B1.ro
10 sept. 2025, 17:01
Horia Brenciu și-a însoțit fiul în prima zi de școală. Ce a simțit artistul să facă odată ajuns în sala de clasă
Sursa Foto: Facebook/ Horia Brenciu

Doi dintre copiii lui Horia Brenciu, Mina și Toma, s-au întors în bănci. În timp ce fiica cuplului a fost însoțită de mamă în prima zi de școală, Horia a rămas să-l însoțească pe fiul lor, Toma, la festivitatea de deschidere. Bucuros să ia parte la un asemenea eveniment important, cântărețul a și intrat în clasă împreună cu băiatul.

Cuprins:

  1. Ce a simțit să facă Horia Brenciu când a intrat în sala de clasă cu Toma
  2. Ce evită să facă Horia Brenciu în creșterea copiilor lor

Ce a simțit să facă Horia Brenciu când a intrat în sala de clasă cu Toma

Horia Brenciu a marcat începutul de an școlar cu o postare pe rețelele de socializare. Artistul a publicat o fotografie cu Mina și Toma, copiii săi mai mici. Acesta a mărturisit că îi este tot mai greu să îi convingă să stea la poze, dar și că odată intrat în sala de clasă alături de Toma, a simțit o dorință aproape incontrolabilă de a rămâne și a asista la cursuri.

„E din ce în ce mai greu să-i prind într-o poză. Sunt cei mici ai mei, Mina și Toma. Ieri și-au reîntâlnit vechii sau cum e cazul lui Toma, acum, la schimbarea de clasă, noii colegi de an școlar.

A trebuit să ne împărțim. Soția mea s-a dus la Mina și eu am rămas lângă campion. Stând ieri, în clasa lui Toma, mi-a venit o poftă subită de a rămâne la ore… Probabil, elevul din mine nu va dispărea niciodată”, a scris Horia Brenciu.

Ce evită să facă Horia Brenciu în creșterea copiilor lor

Horia Brenciu a precizat că are grijă să nu compare adolescența lui cu cea a copiilor săi, conștient fiind că lucrurile s-au schimbat drastic în anii care despart cele două perioade.

„N-a fost să fie 15, ca pe vremea noastră, dar cel puțin a rămas aceeași lună, septembrie. Luni… În timpurile actuale, a învăța și a fi învățat e o dublă provocare. Ea stă atât pe umerii părinților, cât și a profesorilor. Nu fac greșeala de a aplica viața mea de adolescent peste cele ale copiilor mei. Datele prezentului nu rimează deloc cu cele dinainte de ‘89, la niciun capitol. Totusi, un lucru e cert. Ceea ce însămânțăm acum, își va avea rezultatele în viitorul, nu foarte depărtat. Așadar, dragi părinți și stimabili elevi, multă baftă!

PS – și promit poze mai optimiste!”, a mai scris Horia Brenciu în mediul online.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Cele mai bune filme din istorie văzute de Stephen King. Ce gusturi are maestrul literaturii horror
Monden
Cele mai bune filme din istorie văzute de Stephen King. Ce gusturi are maestrul literaturii horror
Oana Roman a răbufnit, după ce nu a mai ajuns la manichiură! Ce a pățit vedeta
Monden
Oana Roman a răbufnit, după ce nu a mai ajuns la manichiură! Ce a pățit vedeta
Filmul „Jaful Secolului” e propunerea României pentru Premiile Oscar, categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional” (VIDEO)
Monden
Filmul „Jaful Secolului” e propunerea României pentru Premiile Oscar, categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional” (VIDEO)
Rita Mureșan, la o lună după ce i s-a făcut rău în direct: „Nu îmi explic”. Ce a spus vedeta
Monden
Rita Mureșan, la o lună după ce i s-a făcut rău în direct: „Nu îmi explic”. Ce a spus vedeta
Mâncarea preferată a lui Ion Țiriac. Cu ce preparate se delectează miliardarul
Monden
Mâncarea preferată a lui Ion Țiriac. Cu ce preparate se delectează miliardarul
Maia Morgenstern le-a dat peste nas celor care o critică pe fiica ei după ce a născut. Motivul? Vârsta partenerului. Ce le-a transmis actrița
Monden
Maia Morgenstern le-a dat peste nas celor care o critică pe fiica ei după ce a născut. Motivul? Vârsta partenerului. Ce le-a transmis actrița
Flavia Mihășan, despre viața în cuplu, după doi ani de singurătate: „Trecerea de la bumbac la dantelă se face brusc”. Ce a declarat asistenta TV
Monden
Flavia Mihășan, despre viața în cuplu, după doi ani de singurătate: „Trecerea de la bumbac la dantelă se face brusc”. Ce a declarat asistenta TV
Motivul uluitor pentru care Dan Bittman și Liliana Ștefan s-au despărțit, după 29 de ani de relație: „Nu am avut nicio presiune acasă, probabil de asta s-a și ajuns aici”
Monden
Motivul uluitor pentru care Dan Bittman și Liliana Ștefan s-au despărțit, după 29 de ani de relație: „Nu am avut nicio presiune acasă, probabil de asta s-a și ajuns aici”
Cum a ajuns Lidia Buble să fie bătută cu mătura de o bătrână: „Încă îmi revin din șoc”
Monden
Cum a ajuns Lidia Buble să fie bătută cu mătura de o bătrână: „Încă îmi revin din șoc”
Mama Adrianei Bahmuțeanu va fi înmormântată astăzi! Ce mesaj emoționant a postat vedeta
Monden
Mama Adrianei Bahmuțeanu va fi înmormântată astăzi! Ce mesaj emoționant a postat vedeta
Ultima oră
18:05 - După ce a bătut crunt un profesor, un elev din Galați a depus plângere pentru că „îl dor încheieturile”
18:03 - Interdicție nouă la înmomântări. Ce nu mai are voie să aducă familia defunctului la mormânt
17:52 - A murit Marius Mihalache. Bărbatul a decedat într-un cumplit accident rutier
17:19 - Pachetul doi de reforme al Guvernului Bolojan, contestat la CCR. Câte sesizări au depus AUR, SOS și POT
17:17 - O femeie a dus mașina la service la o zi după ce i-a pus cauciucuri noi. Mecanicul a rămas uluit de ce a găsit sub autoturism: „Asta m-a enervat cu adevărat”
16:44 - Gigantul farmaceutic Novo Nordisk concediază 9.000 de angajați la nivel global. Ce impact are decizia în România
16:38 - Șeful NATO, amenințări directe la adresa lui Vladimir Putin: „Opriți încălcarea spațiului aerian aliat! Suntem pregătiți, suntem vigilenți și vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”
16:36 - Întâlnire oficială între președinții Camerelor de Comerț din România și Ucraina în contextul cooperării economice regionale
16:33 - România are peste 34.000 de locuri de muncă disponibile. Pozițiile pentru care este nevoie de cei mai mulți oameni
16:08 - Ionel Bogdan: România primește 16,68 miliarde de euro prin SAFE, fonduri pentru securitate și dezvoltare