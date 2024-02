Ileana Badiu a mărturisit detalii șocante, la 8 ani după ce s-a îmbolnăvit de malarie. Ea lansează un avertisment pentru cei care pleacă în călătorii

Ileana Badiu a dezvăluit detalii tulburătoare despre perioada în care s-a . Ea trage un semnal de alarmă pentru toți care vor să plece în vacanțe tropicale.

A crezut că este doar o răceală

Ileana Badiu s-a în urma cu 8 ani. Ea nu a crezut că este ceva grav, pentru că simptomele erau ca de o răceală normală. Dar, după două luni situația s-a înrăutățit și a ajuns la Institutul de boli tropicale, iar tramentul a fost chinuitor, conform

Vedeta s-a îmbolnăvit în 2016 și a avut probleme serioase de sănătate imediat după ce s-a întors din vacanță. Chiar și acum, la 8 ani distanță de diagnostic, ea încă se confruntă cu o sensibilitate hepatică.

„Boala a debutat cu simptome de răceală puternică, adică îți curge nasul, ai febră, frisoane, simptome care durează, rețineți, o singură zi, adică 24 de ore. Apoi, ești bine, trece, nu te gândești că ar fi ceva rău. Ulterior, după două luni, simptomele revin. M-am prezentat la spital, la Institutul de boli tropicale, am stat internată, făcusem o formă trunchiată de malarie.

A fost groaznic! Am făcut tratament cu chinină, așa cum se făcea împotriva acestei boli și acum peste o sută de ani. Însă chinina este un puternic hepatotoxic. Am rămas cu o sensibilitate hepatică, chinina atacă și deteriorează ficatul și funcția lui, trebuie să urmez și acum o dietă!”, a declarat Ileana Badiu

A oprit tratamentul medicului

Înainte de a pleca în Kenya a ales să urmeze un tratament, dar trebuia să utilizeze un spray pentru a nu fi mușcată de țânțari, dar pentru că avea un miros neplăcut, nu l-a mai folosit.

„În ciuda faptului că am luat malarone, sunt niște pastile, pe care le iei cu câteva zile înainte de a pleca în concediu, am refuzat să folosesc și spray-ul puternic de țânțari. Mirosea foarte puternic, nu-mi plăcea mirosul, prin urmare l-am evitat total. Recunosc, am făcut o mare greșeală. M-au pișcat țânțarii și astfel că m-am îmbolnăvit”, a adăugat vedeta.

Ea a avertizat toți oamenii care intenționează să meargă în vacanțe tropicale să meargă la medic pentru a le oferi un tratament pentru a nu se întoarce din excursie cu boli care pot duce chiar și la deces.

„Atenție, mare! Când reveniți din vacanțele în care există atenționare de boli tropicale, ar fi indicată o vizită la medic, pentru analize. Malaria se poate confunda foarte ușor cu această boală, care poate fi mortală, cu o răceală puternică”, a avertizat Ileana Badiu.