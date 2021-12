Ilie Năstase, după ce s-a vindecat de COVID-19: „Plămânii mei sunt în regulă”

Ilie Năstase s-a vindecat de COVID-19 și a fost externat. Fostul lider mondial, în vârstă de 75 de ani, a făcut o formă ușoară a bolii.

„Mă simt bine! Nu am niciun fel de urmări și nici nu cred că s-a pus vreun moment să am asemenea probleme, fiindcă nu am fost intubat pe termen mediu sau lung. Am mai spus-o, am avut o formă ușoară a bolii și ca atare, plămânii mei sunt în regulă”, a declarat Ilie Năstase pentru impact.ro.

El a mărturisit că în prezent nu mai urmează niciun tratament și că se simte foarte bine.

Care este starea de sănătate a lui Ilie Năstase după ce a fost infectat cu COVID-19

Miercuri, 24 noiembrie, Ilie Năstase a ajuns din nou în spital, la 20 de zile distanță după ce a acuzat probleme cardiace. Sportivul retras din activitate, în vârstă de 75 de ani, a mai fost internat în spital pe 13 noiembrie.

„Da, am avut o anume medicamentație și ea a avut rezultate. Atunci, pe durata internării, nu acum, când am revenit acasă! Dar nu am avut febră, nici acum, nici atunci, ci doar o tuse care m-a chinuit pentru o vreme. Și chiar dacă s-a dovedit că vaccinul nu m-a ferit complet de boală, fără el probabil că aș fi mai mult de tras.

Și unii medici mi-au spus că dacă nu eram vaccinat, era foarte posibil să fi făcut o formă mai gravă. Eu am preferat să mă vaccinez cu Johnson&Johnson”, spune fostul jucător de tenis pentru sursa mai sus citată.

Ilie Năstase e însă deranjat de comentariile pe oamenii preferă să le facă la adresa sa și susține că nu înțelege de se întâmplă asta.

„Văd că există persoane care sunt atente la ce spun sau la ce gândesc și folosesc tot felul de afirmații la adresa mea. Afirmații din care înțeleg că e lăsată deoparte orice formă de respect. Iată de ce, o vreme cel puțin, voi evita să mai vorbesc!”, a spus Ilie Năstase.