Ilinca a dezvăluit care a fost cea mai mare temere a sa, la începutul relației cu George Simion: “Nu știu decât eu, atât”

Ilinca , soția liderului AUR, a mărturisit în cadrul unui podcast care a fost cea mai mare teamă a sa la începutul relației cu .

Ea a mărturisit că nu a fost dragoste la prima vedere.

„De acolo a început povestea de dragoste pe care voi o vedeți astăzi”

“George avea campanie când a candidat independent în 2019. Atunci l-am cunoscut, în 2019. El își făcea campanie la Timpuri Noi unde avea sediul, eu stăteam acolo. O prietenă bună a mea din Slobozia a ajuns acolo, nu știu cum, și mi-a spus: Hai și tu acolo la sediul lor.

Așa l-am cunoscut și am aflat despre el. Ulterior, ne-am cunoscut și implicat în mai multe proiecte comune și de acolo a început povestea de dragoste pe care voi o vedeți astăzi.

2019 -2021 au fost anii în care am fost parteneri profesionali.”, a spus Ilinca la podcastul „Altceva”, cu Adrian Artene, potrivit .

Întrebată dacă a fost precaută în relația cu Simion și dacă au existat persoane care au avertizat-o să nu creadă în el, ea a răspuns:

“Nu, pentru că nu vorbesc cu nimeni despre chestiile mele intime. Nu știu decât eu, atât. Atunci când am simțit că poate fi mai mult între noi, pur și simplu am lăsat să văd ce se întâmplă. Aveam, cumva, emoții în privința lui, știam că este un om care este în politică, are foarte multe lucruri de făcut, aleargă toată ziua și niciunei femei nu îi place să stea singură”.

Cea mai mare temere a soției lui Simion

Ilinca a fost chestionată dacă lipsa timpului era cea mai mare teamă a ei.

“Da, pentru că eu, deși lucram cu el, îl vedeam foarte rar. Vorbeam cu el foarte des, doar că il vedeam foarte rar”, a precizat soția lui Simion.