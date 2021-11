Imagini revoltătoare. Un star din fotbalul american, filmat în timp ce-și bate soția, de față cu copilul (VIDEO)

Zac Stacy (30 de ani), jucător de fotbal american și ambasador al sportului la nivel juvenil, se află în centrul unui mare scandal în SUA, după ce au apărut imagini pe internet cu acesta, în timp ce-și bătea și umilea soția.

Fosta parteneră de viață a sportivului a fost pe fază și a filmat scenele violente, cu ajutorul unor camere ascunse.

Scenele au fost distribuite pe Twitter. Se poate observa cum Zac Stacy o lovește pe femeie cu palma, cu pumnul și cum o bruschează și o aruncă pe jos.

Bătăile s-au petrecut de față cu copilul de cinci luni de zile.

Former NFL running back Zac Stacy beating on his ex-girlfriend in front of their 5-month-old…pic.twitter.com/ovafFHxrCl

— BLACK ADAM SCHEFTER (@B1ackSchefter) November 18, 2021