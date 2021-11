Încă o concurentă a părăsit platoul emisiunii „Bravo, ai stil”

„Bravo, ai stil” este una dintre cele mai scandaloase emisiuni din România. Concurentele sunt extrem de critice și emotive. Femeile explodează și nu mai pot să facă fața emoțiilor.

Mădălin Pamfile, supărată foc pe concurentele showului

Mădălina Pamfile s-a certat cu Nicoleta Dragne. Cele două concurente au opinii diferite referitor la eliminarea Ioanei Filimon. În urma discuțiilor aprinse, Pamfile a decis să părăsească platoul de filmare. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Ioana Filimon a dezvăluit câteva detalii despre viața personală a Mădălinei Pamfile. Concurenta s-a supărat și a considerat că Ioana nu trebuia să aducă în discuție viața privată.

„Tu ești cea care ai deschis subiectul despre tatăl fetițelor mele. Ai înțeles? Nu te privește pe tine tatăl copiilor mei. Ia spune-mi cine e și spune-le și celor de acasă. Uită-te ce e pe online, încetează. Toată lumea a luat-o că stau cu un milionar că e moș. Hai să nu vorbim despre familie și asumă-ți că ai zis lucrurile acestea. E vorba că s-a indus și la mine s-a indus acum ceva timp. Este chestia asta de situația financiară și că îmi dă bani să mă votez singură. Tu puteai să zici că mă votez fără să zici despre familia mea. Te-ai băgat într-o discuție… Te rog să nu mai vorbești despre familia mea”, a spus Mădălina Pamfile.

Mădălina Pamfile versus Ioana Filimon

La rândul său, Ioana Filimon a susținut că ea nu s-a legat de familia nimănui și nu este preocupată de viața vedetei.

„Pe mine nu mă interesează viața ta. Era o discuție, nu am jignit pe nimeni. Încetează. Tu ai băgat o chestie și cei de acasă cred lucrul acesta. Am spus, ce, iubitul Mădălinei nu e milionar?! Nu am făcut-o să o jignesc. Am zis eu asta că îți plătește locul în emisiune?! (…) Vreau să se înțeleagă că nu m-am legat de familia nimănui”, a fost răspunsul Ioanei Filimon.