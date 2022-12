Inna, despre cum își va petrece sărbătorile de iarnă și noile proiecte muzicale: „Voi începe 2023 pe scenă, iar acest lucru mă bucură foarte mult”

Inna a dezvăluit, în cadrul unui interviu, cum își va petrece sărbătorile de iarnă, ce proiecte muzicale pregătește în viitor, rețeaua socială preferată și cum își alintă iubitul.

Pentru cel mai nou proiect muzical, albumul Dance Queenʼs House, cântăreața a stat izolată 16 zile într-o casă, alături de echipa sa.

Inna, despre noile proiecte

Inna a încheiat recent filmările pentru proiectul Dance Queenʼs House, ajuns la a treia ediție. Artista și echipa sa au stat 16 zile izolați într-o casă, unde au lucrat la noul album, au compus, au înregistrat, dar s-au și distrat pe cinste alături de invitați celebri. După câteva zile de relaxare alături de cei dragi, cântăreața va petrece Revelionul pe scenă și va începe anul 2023 în forță, cu noi proiecte muzicale.

„Proiectul Dance Queen’s House , era important să continui să fac ce îmi place și să lansez muzică pentru fanii mei, să rămân aproape de ei așa, pentru că nu mai aveam concerte și nu ne puteam întâlni. Și a apărut ideea izolării într-o casă, în care să stăm să creăm muzică. Toată lumea care venea se testa înainte, să fie totul safe pentru tot procesul creativ. Diversele situații cu sau fără invitați am decis să fie sub formă de episoade de vlog, pe canalul meu de YouTube. Cred că fanii pot spune ce li se pare diferit, eu simt că am păstrat ideea principală: o casă în care se creează magia, facem muzică, ne bucurăm de prietenie și ne distrăm împreună. Cele 3 sezoane sunt disponibile pe canalul meu de YouTube, la fel și primele două albume deja lansate: „Heartbreaker“ și „Champagne Problems”, a declarat vedeta, scrie .

În cadrul aceluiași interviu, cântăreața a fost întrebată despre ce ar fi făcut dacă nu ar fi făcut muzică, aceasta declarând că nu și-ar fi imaginat niciodată viața fără muzică, dar, dacă ar fi fost în situația de a alege, ar fi ales să fie fotograf, deoarece iubește fotografia.

Fiind întrebată cum se naște o piesă bună, artista a răspuns că „Niciodată nu știi concret dacă o piesă este hit sau foarte bună. S-a întâmplat de multe ori să mi se pară că o piesă va fi super apreciată și să nu aibă rezultatele la care mă așteptam și invers, anumite piese să fie o surpriză, să devină hit. Când intrăm în studio, ne propunem să facem muzică și să ne distrăm, pornim de la un concept, poate de la un beat sau un vers și ajungem la o piesă, însă dacă va fi bună, publicul va decide”.

Cum își petrece vedeta sărbătorile de iarnă

Întrebată despre și despre cea mai potrivită opțiune pentru ea, artista a spus că „Mie îmi place foarte mult Instagramul, dar YouTube este la fel de important pentru un artist, este locul unde muzica ta este disponibilă, la fel și videoclipurile, dar și episoade din Dance Queen’s House, de exemplu, sau videouri din diverse colțuri ale lumii. Tot acest conținut m-a ajutat ca acest an să „celebrez“ 10 miliarde de vizualizări și streamuri și sunt extrem de recunoscătoare”.

Despre cum își va petrece sărbătorile de iarnă, cântăreața a spus că „De Crăciun, voi petrece cu iubitul meu (Deliric – n.r.) alături de familiile noastre, iar de Revelion voi avea concert în Malta, așa că voi începe 2023 pe scenă, iar acest lucru mă bucură foarte mult”.