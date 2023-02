Ioana Blaj a trecut prin momente de panică când fiul ei cel mare s-a accident în timpul unui concurs moto: „M-am speriat foarte tare”

Ioana Blaj a trecut clipe de panică după ce fiul ei a suferit un accident, la un concurs moto. Ioana Blaj, actrița din serialul „Lia”, este și o mămică dedicată pentru cei doi fii ai ei Filip, 8 ani, și Tudor, 5 ani, care sunt foarte pasionați de sport.

Actrița este căsătorită cu regizorul Ion Ducu, iar împreună formează o familie frumoasă, fiindu-și alături la bine și la greu. Ioana Blaj a trecut printr-o sperietură teribilă, atunci când fiul ei cel mare s-a accidentat chiar sub privirile ei, la un concurs moto.

Ioana Blaj a trecut prin momente de panică cu fiul ei cel mare, Filip

Atunci când nu este ocupată cu proiecte cinematografice sau cu serialul Lia, actrița Ioana Blaj petrece cât mai mult timp cu familia și, mai ales, cu cei doi fii ai ei, Filip, 8 ani, și Tudor, 5 ani. Ioana Blaj și regizorul Ion Ducu au devenit soț și soție în urmă cu trei ani și ai lor. Ambii părinți sunt implicați în activitățile celor mici și îi susțin. Actrița a povestit clipele de panică prin care a trecut, atunci când fiul lor cel mare Filip, s-a accidentat în timpul unei curse moto.

Fiul cel mare al actriței, Filip, în vârstă de 8 ani, are o adevărată pasiune pentru sport, mai exact pentru mașinuțele de curse. Vedeta a povestit momentele teribile prin care a trecut atunci când fiul ei s-a accidentat în timpul unei curse, dar și reacția total neașteptată a micuțului.

„M-am speriat foarte tare atunci. Am sărit din mulțime, a sărit și arbitrul, l-a întrebat dacă mai poate să continue. El s-a ridicat, plângea în hohote, dar i-am spus că este bine, că e speriat, dar nu are nimic, nu îi curge sânge de nicăieri. Când l-am întrebat dacă mai vrea să mai meargă, mi-a zis cu lacrimi în ochi că da. S-a urcat pe motocicletă și a continuat. Non stop sunt cu Filip la concursuri. În prima linie. Urlu ca disperata, alerg după el, îl schimb. Imaginează-ți că suntem toți acolo de fiecare dată, inclusiv Tudor”, a declarat Ioana Blaj, potrivit !.

Ioana Blaj, mândră de rezultatele obținute de fiul ei

Ioana Blaj este foarte mândră de rezultatul obținut de fiul ei de opt ani, care s-a clasat pe locul 4 la Campionatul Național de Motocros, deși a participat pentru prima oară. Actrița a mărturisit că, deși este foarte grijulie cu băieții ei, nu vrea să-i oprească din a-și urma pasiunile. Vedeta consideră că cei mici nu trebuie să preia fricile părinților.

„Filip este foarte consecvent. Tocmai a încheiat sezonul moto. Slavă Cerului că nu mai puteam. A participat pentru prima dată la Campionatul Național de Motocros și a luat locul 4. E foarte bine. Nimeni nu se aștepta la rezultatul ăsta.

Avem foarte multe limite și reguli în casă, pentru că eu cred că și au nevoie de limite. În schimb niciodată nu am fost „polițistul rău” atunci când a venit vorba de pasiunile lor. Ca în cazul lui Filip. Fricile mele nu au de ce să fie fricile lui. Nu o să-l împiedic niciodată să facă ceva doar pentru că îmi este mie frică”, a declarat Ioana Blaj.