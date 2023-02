Ioana Cosma, dezvăluiri cutremurătoare despre plecarea de la Pro Tv: „Unii au sădit și au crescut, alții au pus doar lăstari”

Ioana Cosma a anunțat prietenii săi virtuali că a încheiat un capitol în viața sa. Pro Arena a întrerupt difuzarea emisiunii pe care ea o modera alături de Mihai Mironică.

Ioana Cosma a răbufnit în mediul online

Fanii i-au transmis încurajări și i-au urat succes în noile proiecte. Într-un mesaj pe Facebook, Ioana a afirmat că a fost înlăturată de la PRO TV. Ultima ediție a emisiunii „Ora Exactă în Sport” a avut loc duminică, 5 februarie, iar la final, prezentatoarea tv a plâns în timp ce erau redate momente inedite din istoria transmisiunii.

Dacă în timpul transmisiei Ioana a reușit să se abțină, în mediul online lucrurile au stat cu totul diferit. Prezentatoarea s-a revanșat pe Facebook. Blondina și-a ales cu atenție cuvintele, unele dintre acestea fiind foarte dure.

Prezentatoarea a fost înlăturată de la Pro TV

„Aș vrea să scriu, dar nu știu exact ce să aștern pe hârtie. Pro tv m-a defint ca om, neînfricat, cu argumente, mi-a zis gândește liber! Eram liberă azi și politicaly correct mâine. Mi-am pierdut busola, dar până la final am ținut jurnalismul sus, m-am implicat când am crezut că, neinformați, oamenii au greșit. Urcușuri și coborâșuri au fost, am greșit, am învățat, dar nu am tolerat.

Sunt oameni minunați acolo, unii au sădit și au crescut, alții au pus doar lăstari, dar sunt plămădiți din același aluat. Pro Tv înseamnă oameni talentați, oameni dedicați. Pro tv înseamnă oameni buni. Atât!

Pro tv însă nu înseamnă oameni care sapă la fundație, înseamnă doar cei care pun mâna la construcție!”, se arată în mesajul postat de Ioana.