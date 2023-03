Ioana Ginghină, despre bărbatul care o face fericită zi de zi: „Mă tratează ca pe o prințesă”

Ioana Ginghină, una dintre cele mai apreciate actrițe din țară, este mai fericită ca niciodată. Vedeta se pregătește pentru a face marele pas alături de iubitul ei, Cristi Pitulice.

Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și sunt .

Ioana Ginghină, declarații neașteptate înainte de nunta cu Cristi Pitulice

De curând, actrița a dezvăluit când s-a hotărât își refacă viața după divorțul de Alexandru Papadopol și cum s-a cunoscut cu actualul iubit.

„Eu acum prin ce trec … un lucru pe care îl urăsc la propriu. Cristi a venit în viața mea, toate doamnele și domnișoarele îl văd pe Cristi ca pâinea lui Dumnezeu, chiar este, mă tratează ca pe o prințesă, mă ia și de nevastă acum. Ghici ce se spune: Ai avut noroc. Mor când aud asta. Nu e că am avut noroc. Odată că e și după sufletul omului, dar am fost și foarte deschisă. Eu, teoretic, după ce am ieșit și am fost pregătită să date-uiesc.

Practic, în 2018 s-a produs ruptura, dar eu în 2019 am declarat. Îmi aduc și acum aminte, eram la un eveniment, aranjată și mă întreabă care e secretul căsniciei și am zis las-o așa, că eu nici nu mai stăteam cu omul în casă. Când am fost pregătită să ies, am ieșit cu tot sufletul.

Îmi spunea lumea că e greu, că nu mă ia nimeni cu un copil, ziceam pleacă mă de aici cu textele tale, nu am nevoie de așa ceva, închidere de energie. Dacă la tine e așa, la mine nu e. Am început să ies și vreau să spun că am avut tot soiul de experiențe foarte frumoase.

Eu nu am întâlnit în toată acea perioadă un bărbat care să fie prost crescut sau care să vrea de la mine doar sex. Nu am continuat pentru că nu s-a potrivit să mergem mai departe”, a declarat Ioana Ginghină, potrivit .

Ioana Ginghină se căsătorește civil cu Cristi Pitulice

Frumoasa actriță și actualul ei iubit au dat startul pregătirilor pentru cel mai frumos eveniment din viața lor. Se pare că pe 23 septembrie Ioana Ginghină se căsătorește civil cu Cristi Pitulice.

„M-am chinuit cu Cristi ieri și am pus o dată, respectiv 23 și sper că ne vom ține de această dată. Vom vedea la primărie dacă totul este ok. Nunta o să aibă loc la noi în curte, deci nu este niciun stres, nici în ceea ce privește locația. La nuntă vor participa doar prietenii, apropiații, respectiv familia. .

Am niște ciocate albe acasă și pentru că voi face în curte, cum spuneam, voi merge pe boho style. Deci o să fie ceva drăguț, pe care îl voi putea purta și după aceea. Este prima rochie de mireasă pe care voi mai putea să o port și după, pentru că am mai avut alte două rochii de mireasă pe care nu le-am mai putut purta după”, a mai spus Ioana Ginghină la Antena Stars, notează .