Ioana Ginghină, jignită de mai multe femei după un dans provocator. „Toate perfectele s-au găsit să comenteze" (VIDEO)

Ioana Ginghină, jignită de mai multe femei după un dans provocator. „Toate perfectele s-au găsit să comenteze” (VIDEO)

Traian Avarvarei
06 oct. 2025, 14:59
Ioana Ginghină, jignită de mai multe femei după un dans provocator. „Toate perfectele s-au găsit să comenteze” (VIDEO)
Ioana Ginghină a dansat pe tocuri. Sursa foto: Captură video - Ioana Ginghină / Facebook
Cuprins
  1. Cum a fost comentat dansul pe tocuri al Ioanei Ginghină
  2. Ce a spus Ioana Ginghină despre dansul la bară

Ioana Ginghină a stârnit o amplă dezbatere în online după ce a postat un clip cu ea dansând pe tocuri. Unele dintre comentarii, însă, au fost extrem de răutăcioase și deplasate.

Cum a fost comentat dansul pe tocuri al Ioanei Ginghină

Actrița era foarte senzuală și în elementul ei în timp ce dansa, dar tot a fost dur criticată, culmea, tot de femei. Altele, în schimb, i-au luat apărarea și au susținut că femeile ar trebui să fie mai solidare.

Iată câteva dintre comentariile primite de Ioana Ginghină de la femei:

  • Penibil dansul îți arată vârsta
  • Penibilă
  • Bravo. Nu contează vârstă contează să vrei sa te simți frumoasa și să trăiești viața ca la 20 de ani
  • Bv ție!! Si eu as vrea sa am timp si pentru mine
  • Doamne ferește cât poți să fii de penibilă! De ce nu le-ai făcut doamnă dragă la vârsta potrivită? Aaaa atunci aveai treabă să te dai doamnă de casă sau cum? Doamne ferește ai înnebunit de tot cu trecerea timpului în loc să devii mai matură
  • Comenteaza si critica „babele” de 35 de ani! …
  • Bey fratilor, daca esti femeie matura nu mai ai voie sa existi, sa simti, sa arati, sa te bucuri de viata??? Ce e cu voi? Atata hate de la femei… Asa ajung si barbatii sa creada ca esti valabila doar la 20, daca nu promovam feminitatea
  • Mai,, fraților „dacă tot aveți frustrări, vă deranjează ochii când o vedeți cine naiba vă tine de nu o blocați??? E greu să treci mai departe dacă nu îți place ce vezi??? Dar nu că aveți frustrări, neajunsuri sunteți pline de răutate și trebuie să comentați!!! Oare cum vă mai răbdă pământul??? Nu as vrea să fiu in pielea voastră!!!!
  • Comentariile de la FEMEI pentru o FEMEIE care face CE ÎI PLACE EI ,adică ÎSI TRĂIEȘTE PROPRIA VIAȚĂ ,sunt ceva de …….
  • Doamne Ioana! Câte frustrate ti s-au adunat in comentarii. Incredibil…
  • Toate perfectele s-au gasit sa comenteze

Ce a spus Ioana Ginghină despre dansul la bară

În trecut, Ioana a mărturisit că vrea să învețe să danseze la bară deoarece e practic un sport care antrenează mai mulți mușchi. Plus că nu se știe niciodată ce rol vreodată voi primi, a mai susținut actrița.

„Mai nou, după ce am văzut filmul «Hustlers» (n.r. – povestea unui grup de foste stripteuse care se ambiționează să se îmbogățească) încerc să-mi găsesc undeva cursuri de dans la bară. Nu pentru că vreau să-mi schimb domeniul de activitate, ci pentru că sunt foarte mulți mușchi puși la muncă atunci când faci genul ăsta de sport. Plus că nu se știe niciodată ce rol vreodată voi primi, așa că mi s-a părut foarte interesant. Mi-am adus aminte că am și o prietenă care face deja asta și am zis că vreau și eu”, a spus Ioana Ginghină, cu mai mult timp în urmă, pentru Libertatea.

