Ioana Ignat a dezvăluit cum l-a agățat pe Sebastian Dobrincu, milionarul de la Silicon Valley

Ioana Ignat este una dintre cele mai de succes interprete din showbizul românesc. Tânăra a devenit faimoasă după ce a participat la concursul „Vocea României”. Publicul apreciază naturalețea și timbrul special pe care îl are. Ioana a reușit să-și construiască o carieră de succes, dar nu a uitat și de împlinirea personală.

Ioana Ignat l-a cucerit pe Sebastian Dobrincu

Artista se iubește cu Sebastian Dobrincu, milionarul român din Silicon Valley. Cei doi sunt de nedespărțit. Tinerii petrec mult timp împreună și își fac planuri pentru viitor. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

„2021 a fost un an productiv. Am făcut foarte multă muzică, sport, am stat foarte mult cu familia, am călătorit, pot să zic că a fost bine, chiar dacă n-au fost concerte, mi-am ocupat timpul cu alte activități. Anul trecut am filmat un videoclip împreună, la piesa ‘Inima naivă’, și anul acesta a fost lansat. Sper că a plăcut fanilor noștri. Noi ne știam de ceva timp, cu ceva vreme înainte, însă la filmările pentru videoclip s-a înfiripat ceva între noi. Atunci m-am îndrăgostit eu de el, nu știu el”, a mărturisit vedeta pentru Click.

Tinerii se gândesc la nuntă?

Ioana Ignat spune că iubirea o inspiră să compună melodii, dar și tristețea are rolul ei special. Potrivit tinerei, despărțirile joacă un rol important în viața artiștilor. Astfel, se nasc piese pure și pătrunzătoare.

Cântăreața a precizat că are planuri serioase. Aceasta va lucra și va ieși pe scenă în noaptea dintre ani. Iubitul artistei este foarte solicitat. Partenerii se bucură de fiecare clipă petrecută împreună.

„Vom vedea ce va fi, momentan ne bucurăm de timpul liber pe care îl are, pentru că din ianuarie va începe din nou filmările pentru Imperiul leilor și va fi ocupat”, a mai adăugat vedeta pentru click.