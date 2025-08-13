Ajuns la venerabila vârstă de 89 de ani, vestitul solist de muzică populară Ion Lăceanu e deja de patru ani într-un azil din București. A luat decizia de a se muta acolo după decesul soției și spune că în cămin e îngrijit bine și socializează cu alte persoane de vârsta lui. Spre deosebire de Irinel Columbeanu, Ion Lăceanu nu are deloc restanțe la azil.

Cuprins

Ce a spus Ion Lăceanu despre viața la azil

Ce a spus Ion Lăceanu despre trecutul tumultuos al lui Irinel Columbeanu

Ce a spus Ion Lăceanu despre viața la azil

„Am o pensie bună și am mai pus și ceva deoparte, n-am restanțe la azilul din București unde locuiesc. Nu fiul meu m-a lăsat aici, eu am dorit să vin, ca să socializez cu cei de vârsta mea, am și probleme de sănătate, iar aici avem medici, se îngrijesc de mine, sunt un răsfățat, avem și mâncare foarte bună, nu mă plâng de nimic. Am bătrâneți liniștite”, a susținut Ion Lăceanu, pentru

Potrivit sursei citate, fostul artist are o pensie de circa 3.000 de lei.

Ce a spus Ion Lăceanu despre trecutul tumultuos al lui Irinel Columbeanu

Ion Lăceanu a susținut apoi că Irinel Columbeanu ar fi trebuit din anii tinereții să-și pună bani deoparte pentru bătrânețe, căci aceste vremuri nu sunt deloc ușoare.

„Lui Irinel Columbeanu i-a plăcut viața, știe toată lumea, a iubit femei frumoase, a cheltuit cu ele, iar multe l-au uitat, acum, la greu, când a pierdut toți banii. Am aflat că Irinuca, fata lui, i , la numai 18 ani muncește și pentru el.

Ar fi trebuit să pună bani deoparte, la saltea, și pentru bătrânețe, care e foarte grea. Are noroc că o are pe fata lui, , dar ce făcea dacă n-avea deloc copii? Nu și-a asigurat viitorul, a făcut și investiții nefericite. Tot săracul pune deoparte, că știe că n-are cine-l ajuta”, a mai afirmat Ion Lăceanu, pentru Click!.