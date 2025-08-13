B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Irinel Columbeanu, criticat dur de marele artist Ion Lăceanu: „A petrecut cu femeile. Trebuia să pună bani la saltea”

Irinel Columbeanu, criticat dur de marele artist Ion Lăceanu: „A petrecut cu femeile. Trebuia să pună bani la saltea”

Traian Avarvarei
13 aug. 2025, 15:55
Irinel Columbeanu, criticat dur de marele artist Ion Lăceanu: „A petrecut cu femeile. Trebuia să pună bani la saltea”
Sursa Foto: Captură Video/ YT

Ajuns la venerabila vârstă de 89 de ani, vestitul solist de muzică populară Ion Lăceanu e deja de patru ani într-un azil din București. A luat decizia de a se muta acolo după decesul soției și spune că în cămin e îngrijit bine și socializează cu alte persoane de vârsta lui. Spre deosebire de Irinel Columbeanu, Ion Lăceanu nu are deloc restanțe la azil.

Cuprins

  • Ce a spus Ion Lăceanu despre viața la azil
  • Ce a spus Ion Lăceanu despre trecutul tumultuos al lui Irinel Columbeanu

Ce a spus Ion Lăceanu despre viața la azil

„Am o pensie bună și am mai pus și ceva deoparte, n-am restanțe la azilul din București unde locuiesc. Nu fiul meu m-a lăsat aici, eu am dorit să vin, ca să socializez cu cei de vârsta mea, am și probleme de sănătate, iar aici avem medici, se îngrijesc de mine, sunt un răsfățat, avem și mâncare foarte bună, nu mă plâng de nimic. Am bătrâneți liniștite”, a susținut Ion Lăceanu, pentru Click!.

Potrivit sursei citate, fostul artist are o pensie de circa 3.000 de lei.

Ce a spus Ion Lăceanu despre trecutul tumultuos al lui Irinel Columbeanu

Ion Lăceanu a susținut apoi că Irinel Columbeanu ar fi trebuit din anii tinereții să-și pună bani deoparte pentru bătrânețe, căci aceste vremuri nu sunt deloc ușoare.

„Lui Irinel Columbeanu i-a plăcut viața, știe toată lumea, a iubit femei frumoase, a cheltuit cu ele, iar multe l-au uitat, acum, la greu, când a pierdut toți banii. Am aflat că Irinuca, fata lui, i-a mai achitat din datorii, la numai 18 ani muncește și pentru el.

Ar fi trebuit să pună bani deoparte, la saltea, și pentru bătrânețe, care e foarte grea. Are noroc că o are pe fata lui, un suflet nobil, dar ce făcea dacă n-avea deloc copii? Nu și-a asigurat viitorul, a făcut și investiții nefericite. Tot săracul pune deoparte, că știe că n-are cine-l ajuta”, a mai afirmat Ion Lăceanu, pentru Click!.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Cum se descurcă Claudia Puican și Armin Nicoară de când au devenit părinți? Artistul a dat „din casă”!
Monden
Cum se descurcă Claudia Puican și Armin Nicoară de când au devenit părinți? Artistul a dat „din casă”!
Romina Gingașu și-a aniversat ziua la Monte Carlo. Cât a costat rochia purtată de soția lui Piero Ferrari
Monden
Romina Gingașu și-a aniversat ziua la Monte Carlo. Cât a costat rochia purtată de soția lui Piero Ferrari
Cum a apărut Iulia Albu în mediul online, după ce a slăbit 12 kilograme în doar 3 săptămâni. „Am nevoie de ajutor”
Monden
Cum a apărut Iulia Albu în mediul online, după ce a slăbit 12 kilograme în doar 3 săptămâni. „Am nevoie de ajutor”
Mirabela Dauer, criticată dur după ce a împins un bărbat la o cântare. Ce spune avocata artistei: A fost autoapărare
Monden
Mirabela Dauer, criticată dur după ce a împins un bărbat la o cântare. Ce spune avocata artistei: A fost autoapărare
Carmen Brumă și Mircea Badea, vacanță în familie. Ce destinație au ales
Monden
Carmen Brumă și Mircea Badea, vacanță în familie. Ce destinație au ales
Marisa Paloma, implicată într-un accident rutier: „Am trecut printr-o criză existențială”
Monden
Marisa Paloma, implicată într-un accident rutier: „Am trecut printr-o criză existențială”
Jador, incident după un spectacol în Giurgiu. Cum s-a scuzat în fața fanilor: „Nu vreau să-mi fac probleme nici mie, nici nimănui”
Monden
Jador, incident după un spectacol în Giurgiu. Cum s-a scuzat în fața fanilor: „Nu vreau să-mi fac probleme nici mie, nici nimănui”
Daliana Răducan și Răzvan Simion: „Suntem pregătiți să devenim părinți”. Cum se înțelege soția prezentatorului cu fiica acestuia
Monden
Daliana Răducan și Răzvan Simion: „Suntem pregătiți să devenim părinți”. Cum se înțelege soția prezentatorului cu fiica acestuia
Dan Negru: „Îmi plac călătoriile. Banii se întorc, anii nu”
Monden
Dan Negru: „Îmi plac călătoriile. Banii se întorc, anii nu”
Ramona Dumitrescu, călătorie cu peripeții în Spania. Prin ce a trecut în timpului zborului cu avionul?
Monden
Ramona Dumitrescu, călătorie cu peripeții în Spania. Prin ce a trecut în timpului zborului cu avionul?
Ultima oră
17:03 - Tragedie pentru un cuplu din Caraș-Severin! Și-au pierdut copilul, după ce medicul a trimis-o pe mamă acasă, deși nu se simțea bine. Ce s-a întâmplat mai exact
17:02 - Patriarhia Română clarifică situația asigurării medicale pentru preoți și monahi. Ce spune instituția
16:45 - Ce diferențe există între gresia de interior și gresia de exterior
16:42 - Caz șocant! Un bărbat și-a ucis tatăl cu burghiul! Cum s-a petrecut totul
16:35 - Dan Petrescu, suspendat trei meciuri după incidentele cu Universitatea Craiova. Ce sancțiune a mai primit acesta
16:30 - Ologarhul Vladimir Plahotniuc, aproape de extrădarea în Republica Moldova. Ce decizie au luat autoritățile grecești
16:21 - Cât de rece ar trebui să fie aerul condiționat în timpul unui val de căldură. Experții dau sfaturi pentru un consum eficient de energie
16:19 - Cum se descurcă Claudia Puican și Armin Nicoară de când au devenit părinți? Artistul a dat „din casă”!
16:15 - Newsweek: Casa de Pensii gata să dea un nou contract de 9.000.000€ firmei care a blocat recalcularea pensiilor
15:57 - Romina Gingașu și-a aniversat ziua la Monte Carlo. Cât a costat rochia purtată de soția lui Piero Ferrari