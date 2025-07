Fiica lui Irinel Columbeanu consideră că este datoria ei să aibă grijă de tatăl său. „Îl iubesc foarte mult”

a declarat că reprezintă ei să aibă grijă de tatăl său, Irinel .

„Îl iubesc foarte mult”

„Mai ales pentru că acum am 18 ani și simt că e responsabilitatea mea să am grijă de el și știu că unii oameni cred că e responsabilitatea mamei mele, numai că eu cred că e a mea, pentru că eu sunt fiica lui și îl iubesc foarte mult”, a spus Irina Columbeanu în cadrul emisiunii „Fiță cu Adiță”, conform .

Aceasta a mărturisit că luase în calcul să se întoarcă în România și să studieze la Facultatea de Medicină din Cluj, însă s-a ivit o altă oportunitate, aceea de a merge la New York University.

„Ador România, mai ales mâncarea, peisajele, dar mai ales pe tatăl meu. M-am gândit să fac Facultatea de Medicină la Cluj, numai că am primit oportunitatea să studiez în New York, la New York University. Mă mut din Malibu”, a mai adăugat tânăra.

Cei doi s-au reîntors pe malul lacului unde tânăra a copilărit.

„Avem multe amintiri minunate pe acest lac, este minunat să fim aici din nou, după opt ani pentru mine. Petreceam tot timpul pe lac, fie vara, fie iarna. Iarna mergeam când era înghețat și patinam împreună. Ne era cam frică, dar era entuziasmant și ne plăcea foarte mult (…)”, a spus Irina Columbeanu.

„Îți mulțumesc pentru copilăria mea frumoasă și pentru că mereu ești cu zâmbetul pe buze când ești cu mine! Avem atât de multe momente frumoase și în trecut, dar și în prezent și să sperăm că și în viitor!”, a mai spus tânăra.