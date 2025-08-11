B1 Inregistrari!
Irinel Columbeanu, ajutat de fiică să-și achite restanțele la azil: „Nu ajută și la treburi, la grădinărit, ca alți pensionari, lui îi place numai să admire natura și să lectureze"

Traian Avarvarei
11 aug. 2025, 14:58
Irinel Columbeanu și Irina Columbeanu. Sursa foto: Captură video - theXclusive / YouTube

Irinel Columbeanu e tot numai un zâmbet de când fiica lui, Irina, a venit în România, l-a vizitat des și i-a plătit o parte din restanțele de la azil. Totuși, fostul milionar a stat mai mult la adăpost și asta din cauza caniculei, căci a suferit 3 AVC-uri până acum.

Cuprins

  • Cum se simte Irinel Columbeanu după vizita fiicei sale
  • Cum se descurcă Irinel Columbeanu pe caniculă

Cum se simte Irinel Columbeanu după vizita fiicei sale

„Irinel este mult mai vesel, are o stare de spirit bună, după vizita fiicei lui, Irinuca, în România. Ea a venit aproape zilnic, aici, la azil, au stat mult de vorbă, au o relație strânsă. De altfel, el a crescut-o singur, după plecarea Monicăi Gabor în America.

A investit în educația ei, la școli cu taxă, a avut mare grijă de ea, să nu-i lipsească nimic. Iar acum, la greu, Irinuca îi întoarce binele. I-a mai acoperit din restanțele la azil, îi va mai trimite bani și din America, din banii câștigați de ea”, a spus Ion Cassian, patronul căminului unde stă Irinei Columbeanu, pentru Click!.

Când a fost în România, Irina a spus că vrea să muncească, în paralel cu facultatea, pentru a-și mai ajuta tatăl: „Vreau să încep să am colaborări cu brand-uri din România pe social media. În ultimele zile am primit foarte multe propuneri de la brand-uri și cred că este o oportunitate foarte bună. Mi-ar plăcea foarte mult să fac asta. (…) Îmi doresc să fac aceste colaborări, pentru că îmi doresc să îmi pot ajuta în continuare financiar tatăl. Acum am 18 ani și simt că e responsabilitatea mea de a avea grijă de el”.

Cum se descurcă Irinel Columbeanu pe caniculă

Ion Cassian a mai susținut că Irinel Columbeanu a stat toată vara în azil, de teama efectelor caniculei: „După AVC-urile suferite, are câteva interdicții medicale. Nu are voie să stea în soare, așa că, în această perioadă, caniculară, stă în cămin, aici avem și aer condiționat. Este un om plăcut, de obicei citește, seara, în grădină. Nu ajută și la treburi, la grădinărit, ca alți pensionari, lui îi place numai să admire natura și să lectureze”.

