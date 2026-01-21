B1 Inregistrari!
Irina Columbeanu, distracție în New York cu mama sa, de ziua ei de naștere. Mesajul emoționant transmis de Monica Gabor (VIDEO, FOTO)

Irina Columbeanu, distracție în New York cu mama sa, de ziua ei de naștere. Mesajul emoționant transmis de Monica Gabor (VIDEO, FOTO)

Traian Avarvarei
21 ian. 2026, 13:38
Monica Gabor și fiica sa, Irina Columbeanu. Sursa foto: Captură video - Irina Columbeanu / TikTok
Cuprins
  1. Irina Columbeanu și Monica Gabor, distracție în New York
  2. Monica Gabor, despre fiica sa: Mi-ai schimbat inima pentru totdeauna

Irina Columbeanu a sărbătorit împlinirea vârstei de 19 ani, în New York, alături de mama sa. Tânăra a arătat pe rețelele sociale cum au petrecut împreună. În Central Park, Monica Gabor a scris în zăpadă „La mulți ani!” pentru fiica sa. Apoi a postat un mesaj emoționant pe Instagram.

Irina Columbeanu și Monica Gabor, distracție în New York

„Mai întâi, am fost la sală cu mama mea și după ne-am înfofolit, ningea, am ales să mâncăm bagels. (…) Apoi la bibliotecă, ne-am plimbat pe acolo. După, am mers două ore și jumătate prin zăpadă să ajungem la Central Park și a fost atât de frumos și de magic. Ne-am plimbat și pe acolo și ne era foarte frig, ne simțeam ca la Predeal”, a povestit Irina Columbeanu, pe TikTok.

@columbeanu.irina (birth)day in my life in NYC🫶🏻🫶🏻#dayinmylife #vlog #nyc #tompkinsquarebagels #cipriani @Monica Gabor ♬ original sound – Cbarlyrics

Seara, Irina Columbeanu și Monica Gabor au fost în trei restaurante.

Monica Gabor, despre fiica sa: Mi-ai schimbat inima pentru totdeauna

De ziua fiicei sale, Monica Gabor a postat un mesaj emoționant pe Instagram: „Din momentul în care ai intrat în viața mea, mi-ai schimbat inima pentru totdeauna. Ești cea mai mare minune a mea, cea mai profundă iubire a mea, cea mai mare bucurie a mea. Să te văd cum crești și devii femeia frumoasă, puternică, bună și inteligentă care ești azi îmi provoacă emoții pe care nici măcar nu le pot exprima în cuvinte. Porți lumină oriunde te duci și mă înveți în fiecare zi ce înseamnă cu adevărat iubirea necondiționată”.

