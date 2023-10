Irina Rimes reacționează după ce fanii au acuzat-o că Theo Rose a plâns din cauza ei la „Vocea României”: „Nu văd de ce a trebuit să sară lumea pe mine”

după zvonurile că Theo Rose a plâns la „Vocea României” din cauza ei. Fanii au criticat-o, dar Irina se apără, afirmând că situația reală a fost alta. Ea apreciază talentul lui Theo Rose, considerându-l una dintre cele mai bune voci.

Pe data de 6 octombrie, izbucnea presupusul scandal, când participanta Andreea Oprea reușea să convingă pe Irina Rimes, Smiley și Horia Brenciu, alături de Theo Rose, să apese butonul. Jurații se străduiau cu rândul să o convingă pe artistă să se alăture echipei lor.

Situație tensionată între Theo Rose și Irina Rimes

„Andreea, vocea unui om ajunge să fie cumva rezultatul a tot ceea ce a studiat de-a lungul timpului și regăsesc în vocea ta multe genuri muzicale. Îmi place că în sfârșit găsesc alți oameni ca mine și mi se pare că în sfârșit lumea mea devine acceptată, normal. Eu mă bucur că văd alți oameni care de acum încolo o să facă asta, ce am făcut și eu, să împrăștie din lumea asta cu sclipici”, a spus Theo Rose, după care Irina Rimes a reacționat: „Adică ce? Vrei s-o duci în lăutărie?”, a întrebat-o Irina Rimes pe Theo Rose.

„Nu. Asta ai înțeles tu din lumea mea? Mă atacă acum, pentru că cu asta o să mă atace… că n-avem ce să facem. Asta e crucea noastră!”, a spus Theo Rose, după care în platou s-a iscat o adevărată polemică între antrenori.

S-a spus că apoi Theo Rose a plâns din cauza Irinei Rimes la „Vocea României”, generând reacții negative pe rețelele de socializare: „Foarte urât, Irina Rimes! Păi noi te-am primit în țara noastră cu brațele deschise, nu ți-a zis nimeni că poate ai luat locul unei românce mult mai talentată și mai frumoasă decât tine, ca să ne faci tu mediocri pentru că cântăm manele și muzică populară la nunți?”.

Pe platformele online, și a argumentat că Theo Rose, cu care are o relație strânsă, nu a plâns în timpul emisiunii „Vocea României” din cauza sa, ci din pricina unei momente extrem de emoționante, scrie .

Reacția Irinei Rimes la zvonurile că Theo Rose a plâns din cauza ei

„De obicei eu hate-ul îl ignor, dar de data asta este foarte greu să ignor toate mesajele. (…) Asta trebuie să se oprească! Să asociezi pe cineva cu un gen muzical nu este o jignire! Eu tot timpul am avut o părere foarte bună despre Theo Rose! Tot timpul am zis în dreapta și în stânga că Theo Rose este una dintre cele mai bune voci pe care le-am auzit eu vreodată și că poate să cânte orice! Cum aș putea eu să jignesc un om despre care am o părere atât de bună?!

Am spus asta și public, i-am spus-o și ei, ea știe lucrul ăsta, noi ne respectăm reciproc și nu văd de ce a trebuit să sară lumea pe mine, având în vedere că Theo nu a plâns pentru că eu am jignit-o, ci pentru că am atins un punct sensibil și aici nu sunt eu de vină, aici este de vină opinia colectivă. (…)

N-am considerat niciodată că muzica pe care o fac eu este mai presus decât muzica lăutărească, din contră, mereu am considerat că muzica lăutărească, folclorul și muzica populară sunt niște genuri cu valoare mult mai mare, pentru că ele conțin identitatea poporului”, a afirmat Irina Rimes.