B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Irina și Răzvan Fodor, vacanță în Elveția. Ce au pățit cei doi

Irina și Răzvan Fodor, vacanță în Elveția. Ce au pățit cei doi

Selen Osmanoglu
04 sept. 2025, 13:01
Irina și Răzvan Fodor, vacanță în Elveția. Ce au pățit cei doi
Răzvan Fodor și-a găsit liniștea în relația cu Irina.

Irina și Răzvan Fodor se află într-o vacanță în Elveția. Printre priveliști, natură și arhitectură, cuplul a dat și de „o doamnă, la vreo 70-70 și un pic de ani” care i-a surprins. Iată ce a făcut aceasta!

Cuprins

  • Vizită în Elveția
  • Ce au pățit

Vizită în Elveția

Irina și Răzvan Fodor se află într-o vacanță în Elveția. Aceștia au vizitat orășelul Weggis, situat pe malul Lacului Lucerna, un loc apreciat pentru combinația dintre natură, arhitectură tradițională și atmosferă relaxantă, conform Cancan.

În timp ce explorau orașul, cei doi prezentatori au interacționat cu localnici și au încercat să intre în atmosfera locului în care se aflau.

Ce au pățit

„O doamnă, la vreo 70-70 și un pic de ani, vine direct spre mine și zice(în engleză, bineînțeles): > și îl arată cu bastonul pe distinsul meu soț. Eu i-am sesizat oarece zâmbet sub vocea fermă și îi zic: > Ea răspunde: >. (E prea gălăgios, vasăzică.)”, a povestit Irina Fodor.

„Poate pare o întâmplare banală, dar mie mi s-au așezat altfel informațiile în cap: doamna noastră trăiește într-un loc în care nu îi e frică să ia atitudine. Că i s-o fi părut că el merge în spatele meu și mă bălăcărește (chiar dacă s-o fi prins că suntem cuplu), că o fi crezut că e vreun obsedat care mă urmărește și vorbește aiurea, sau pur și simplu i s-a părut că tonul lui e cam ridicat pentru gusturile ei, bătrânica a intervenit. Ceea ce pe la noi nu se întâmplă prea des, de frică să nu îți furi vreo scatoalcă”, a adăugat aceasta.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Oana Monea, ținta injuriilor Mariei Avram. „Îmi dădea mesaje noaptea. Jigniri, înjurături, lucruri greu de reprodus”
Monden
Oana Monea, ținta injuriilor Mariei Avram. „Îmi dădea mesaje noaptea. Jigniri, înjurături, lucruri greu de reprodus”
Soția lui Daniel Pavel: „Chiar i se întâmplă lucruri minunate pe care le merită și le-a muncit de 20 de ani”
Monden
Soția lui Daniel Pavel: „Chiar i se întâmplă lucruri minunate pe care le merită și le-a muncit de 20 de ani”
Adela Popescu, despre Radu Vâlcan: „Să fii departe în Thailanda, sub palmieri, la o bere rece, cu ispitele alea… îngrozitor”
Monden
Adela Popescu, despre Radu Vâlcan: „Să fii departe în Thailanda, sub palmieri, la o bere rece, cu ispitele alea… îngrozitor”
Orlando Zaharia, vacanță de vis în Lisabona. Ce preparat portughez l-a cucerit pe cheful bucătar
Monden
Orlando Zaharia, vacanță de vis în Lisabona. Ce preparat portughez l-a cucerit pe cheful bucătar
Roxana Nemeş mai are puțin și de vine mamă de gemeni: „Abia reuşesc să mă deplasez singură”. Prin ce emoții trece vedeta (VIDEO)
Monden
Roxana Nemeş mai are puțin și de vine mamă de gemeni: „Abia reuşesc să mă deplasez singură”. Prin ce emoții trece vedeta (VIDEO)
Bianca de la „Insula Iubirii”, după difuzarea ultimelor imagini cu ea și Marian: „Ceasul acestei relații nu a sunat încă”. Ce a mai transmis concurenta
Monden
Bianca de la „Insula Iubirii”, după difuzarea ultimelor imagini cu ea și Marian: „Ceasul acestei relații nu a sunat încă”. Ce a mai transmis concurenta
Oana Roman, dezamăgită că oamenii pe care i-a ajutat au abandonat-o: „Răutatea și a fi nerecunoscător și chiar agresiv este ceva tipic în România”
Monden
Oana Roman, dezamăgită că oamenii pe care i-a ajutat au abandonat-o: „Răutatea și a fi nerecunoscător și chiar agresiv este ceva tipic în România”
Maria de la „Insula Iubirii” a detonat BOMBA! Ce dezvăluiri a făcut concurenta din viața intimă pe care o are cu soțul ei
Monden
Maria de la „Insula Iubirii” a detonat BOMBA! Ce dezvăluiri a făcut concurenta din viața intimă pe care o are cu soțul ei
Bianca Drăgușanu, nou atac la adresa Claudiei Pătrășcanu: „Tu când ai plecat în vacanță, n-ai plecat niciodată pe banii tăi, că tu nu muncești, fata mea”
Monden
Bianca Drăgușanu, nou atac la adresa Claudiei Pătrășcanu: „Tu când ai plecat în vacanță, n-ai plecat niciodată pe banii tăi, că tu nu muncești, fata mea”
Marilu Dobrescu s-a fotografiat în ipostaze sexy! Care este motivul pentru care a făcut acest gest
Monden
Marilu Dobrescu s-a fotografiat în ipostaze sexy! Care este motivul pentru care a făcut acest gest
Ultima oră
13:15 - Alimentele care pot provoca migrene. Mulți oameni le consumă, fără a bănui ce efecte au
13:03 - Trump, noi detalii despre o eventuală întâlnire Putin-Zelenski: „Ceva se va întâmpla. Vom reuși”
12:44 - Oana Monea, ținta injuriilor Mariei Avram. „Îmi dădea mesaje noaptea. Jigniri, înjurături, lucruri greu de reprodus”
12:21 - Soția lui Daniel Pavel: „Chiar i se întâmplă lucruri minunate pe care le merită și le-a muncit de 20 de ani”
12:19 - Plenul Parlamentului, aproape gol la citirea moțiunilor de cenzură depuse de opoziție
12:11 - Satul din România care are doar opt locuitori. „Liniștea e la ea acasă. Natura ne inundă”
11:49 - Pană IT: Google nu mai poate fi accesat de o parte dintre români
11:44 - DSP, în control la o maternitate din Sibiu, după ce o tânără a murit în urma unui avort. Ce nereguli au găsit inspectorii
11:30 - Adela Popescu, despre Radu Vâlcan: „Să fii departe în Thailanda, sub palmieri, la o bere rece, cu ispitele alea… îngrozitor”
11:05 - Premieră în România: UNATC lansează un master de Stand-up Comedy. Micutzu, printre profesori