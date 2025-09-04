Irina și Răzvan Fodor, vacanță în Elveția. Ce au pățit cei doi

Irina și Răzvan Fodor se află într-o în . Printre priveliști, natură și arhitectură, cuplul a dat și de „o doamnă, la vreo 70-70 și un pic de ani” care i-a surprins. Iată ce a făcut aceasta!

Cuprins

Vizită în Elveția

Ce au pățit

Vizită în Elveția

Irina și Răzvan Fodor se află într-o vacanță în Elveția. Aceștia au vizitat orășelul Weggis, situat pe malul Lacului Lucerna, un loc apreciat pentru combinația dintre natură, arhitectură tradițională și atmosferă relaxantă, conform .

În timp ce explorau orașul, cei doi prezentatori au interacționat cu localnici și au încercat să intre în atmosfera locului în care se aflau.

Ce au pățit

„O doamnă, la vreo 70-70 și un pic de ani, vine direct spre mine și zice(în engleză, bineînțeles): > și îl arată cu bastonul pe distinsul meu soț. Eu i-am sesizat oarece zâmbet sub vocea fermă și îi zic: > Ea răspunde: >. (E prea gălăgios, vasăzică.)”, a povestit Irina Fodor.

„Poate pare o întâmplare banală, dar mie mi s-au așezat altfel informațiile în cap: doamna noastră trăiește într-un loc în care nu îi e frică să ia atitudine. Că i s-o fi părut că el merge în spatele meu și mă bălăcărește (chiar dacă s-o fi prins că suntem cuplu), că o fi crezut că e vreun obsedat care mă urmărește și vorbește aiurea, sau pur și simplu i s-a părut că tonul lui e cam ridicat pentru gusturile ei, bătrânica a intervenit. Ceea ce pe la noi nu se întâmplă prea des, de frică să nu îți furi vreo scatoalcă”, a adăugat aceasta.