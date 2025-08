Isabel și Claudiu de la „Insula Iubirii” sunt încă împreună! Ce mesaj a postat bărbatul de ziua partenerei sale

Isabel și Claudiu au făcut parte din concurenții emisiunii , însă nu pentru mult timp. Cei doi au stat pe „insulă” aproximativ o săptămână, însă au părăsit show-ul, deoarece Isa nu reușea să se acomodeze.

Acest lucru s-a întâmplat cu ajutorul ispitelor masculine, care au votat ca spanioloaica să plece acasă. La ceremonia focului, Claudiu a surprins-o pe Isabel, deoarece, când nu se aștepta, . Deși sunt împreună de 19 ani și au o fiică adolescentă, niciodată nu a existat o astfel de propunere oficială.

Claudiu a postat o fotografie cu partenera sa și a atașat o urare. Mesajul nu a fost unul „pompos”, însă a fost cu însemnătate și trimite cu gândul la faptul că, deși se zvonise că s-ar fi despărțit, nu este așa.

„La mulți ani, Isabel!”, a scris Claudiu

Claudiu a surprins pe toată lumea la ultima ceremonie a focului. Inițial, a părut că bărbatul s-a acomodat cu viața de pe „insulă” și așa a și fost, însă acesta i-a înșelat așteptările Isei și poate că ale multor telespectatori. Atât Isabel, cât și mulți fani ai emisiunii au crezut că bărbatul s-a dus în Thailanda pentru a se răzbuna pe iubita lui, care îl înșelase în urmă cu un an.

Totuși, Claudiu nu a procedat deloc așa. Și-a petrecut majoritatea zilelor în jacuzzi, iar fața de Cristina, ispita feminină care l-a simpatizat, a avut o atitudine „fair”, asigurând-o pe aceasta că mintea lui este doar la iubita lui.

La bonfire, Claudiu a mărturisit că a realizat cât de mult o iubește și faptul că nicio femeie nu poate înlocui sentimentele pe care le are față de partenera lui.

„Voiam să manifest ceva și să o văd pe Isa că este sigură de decizia pe care a luat-o (să continue relația cu mine) și să ne vedem de viață împreună în continuare. Eu simt că admirația și atracția pe care le simt față de Isabel nu pot fi înlocuite de nicio femeie. Simțeam lucrul ăsta, eram poate nesigur de ceea ce am simțit și ce s-a întâmplat, legat de faptul că Isabel m-a uitat pentru un moment și pentru cineva. Eu am trăit anumite lucruri când am luat decizia să ajung pe insulă și mi-era greu să le interpretez, adică nu înțelegeam ce am văzut și cum aș putea să fac lucrul acesta și… cred că am luat cea mai bună decizie. Vrei să vezi ce am văzut? O să ți se pară o nebunie!”, a explicat Claudiu, după care a cerut-o în căsătorie pe iubita lui, Isabel.