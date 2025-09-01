B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Ispita Cristina Scarlevschi, pusă la zid după ce s-a fotografiat cu Nicușor Dan și Maia Sandu. „Mândră să pot trăi astfel de momente”

Ispita Cristina Scarlevschi, pusă la zid după ce s-a fotografiat cu Nicușor Dan și Maia Sandu. „Mândră să pot trăi astfel de momente”

B1.ro
01 sept. 2025, 09:43
Ispita Cristina Scarlevschi, pusă la zid după ce s-a fotografiat cu Nicușor Dan și Maia Sandu. „Mândră să pot trăi astfel de momente”
Sursă foto: Facebook/ @Cristina Scarlevschi

Cristina Scarlevschi, ispita feminină de la „Insula Iubirii” a stârnit un val de reacții în mediul online, după ce a postat o fotografie alături de Nicușor Dan și Maia Sandu, făcută în Chișinău. Bruneta a însoțit postarea de un mesaj în care își exprima recunoștința pentru că a avut șansa să trăiască un asemenea moment.  

Cuprins:

  1. Ce i-a transmis Cristina Scarlevschi Maiei Sandu
  2. Cum au reacționat internauții la postarea Cristinei

Ce i-a transmis Cristina Scarlevschi Maiei Sandu

Originară din Republica Moldova, Cristina Scarlevschi a fost prezentă în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, acolo unde Nicușor Dan și Maia Sandu s-au întâlnit pentru a marca Ziua Limbii Române. Ulterior, tânăra în vârstă de 31 de ani a publicat în mediul online mai multe fotografii surprise în timpul evenimentului, printre care și o poză în care apare alături de cei doi președinți. Postarea a fost însoțită și de un mesaj despre recunoștință și mândrie națională.

„Astăzi am avut onoarea să fac o fotografie alături de Președinta Republicii Moldova și Președintele României. Mă simt recunoscătoare și mândră să pot trăi astfel de momente. De mult îmi doream o poză cu Președinta noastră, iar faptul că am avut ocazia să mă întâlnesc și cu Președintele României face această zi și mai specială”, a scris Cristina Scarlevschi.

Într-o filmare surprinsă în timpul evenimentului, se poate auzi cum Cristina Scarlevschi o complimentează pe Maia Sandu: „Sunteți foarte frumoasă”. Drept răspuns, președinta Republicii Moldova și-a aplecat capul în semn de recunoștință și i-a mulțumit tinerei pentru compliment.

Cum au reacționat internauții la postarea Cristinei

Postarea Cristinei Scarlevschi a strâns rapid mii de aprecieri și mai multe comentarii, multe dintre acestea fiind negative. Tânăra a ales să închidă secțiunea de comentarii și să le transmită un mesaj celor care au criticat-o.

„Am primit unele comentarii pline de hate la poza cu președinta Republicii Moldova și cu Președintele României, am ales să închid comentariile, dar simt că nu e corect să tac. De obicei, eu nu sunt afectată de comentariile cuiva, dar de data aceasta vreau să mă expun.

Fiecare dintre noi are dreptul la opinii, păreri și alegeri proprii. Eu nu judec oamenii după aparență sau după alegerile lor și îmi doresc să fiu tratată la fel. Respect diversitatea de gândire și cred că tocmai asta ne face liberi ca societate, faptul că putem gândi diferit și să păstrăm respectul reciproc. Nu judecați după copertă și acceptați oamenii așa cum sunt”, a transmis ispita, potrivit Click!.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Cât a primit Angela Rusu de la Traian Băsescu, după ce a cântat la nunta Elenei, fiica acestuia
Monden
Cât a primit Angela Rusu de la Traian Băsescu, după ce a cântat la nunta Elenei, fiica acestuia
Un fost concurent șochează cu declarații despre Insula Iubirii. Ella Vișan îl aprobă: „Oamenii nu știu ce se petrece în realitate acolo” (FOTO)
Monden
Un fost concurent șochează cu declarații despre Insula Iubirii. Ella Vișan îl aprobă: „Oamenii nu știu ce se petrece în realitate acolo” (FOTO)
Carmen Negoiță, apariție îndrăzneață pe Instagram: a pozat nud, cu doar două accesorii. Reacțiile fanilor (FOTO)
Monden
Carmen Negoiță, apariție îndrăzneață pe Instagram: a pozat nud, cu doar două accesorii. Reacțiile fanilor (FOTO)
Tzancă Uraganu șochează cu declarațiile dintr-un podcast. Manelistul recunoaște că a lovit femeile
Monden
Tzancă Uraganu șochează cu declarațiile dintr-un podcast. Manelistul recunoaște că a lovit femeile
Alex Bodi acuzat de agresiune. Controversatul personaj și-ar fi bătut fetița și fosta soție
Monden
Alex Bodi acuzat de agresiune. Controversatul personaj și-ar fi bătut fetița și fosta soție
Dezvăluire surprinzătoare! Dan Bittman și-a donat întreaga avere. Ce spune artistul despre decizia radicală
Monden
Dezvăluire surprinzătoare! Dan Bittman și-a donat întreaga avere. Ce spune artistul despre decizia radicală
Jessie J, lovită de o nouă încercare! A doua operație după diagnosticul de cancer la sân
Monden
Jessie J, lovită de o nouă încercare! A doua operație după diagnosticul de cancer la sân
Prințul Harry se întoarce în Marea Britanie! Ar putea fi momentul pentru o împăcare cu tatăl său, Regele Charles. Ce spune familia regală
Eveniment
Prințul Harry se întoarce în Marea Britanie! Ar putea fi momentul pentru o împăcare cu tatăl său, Regele Charles. Ce spune familia regală
Tzancă Uraganu detonează BOMBA! De ce nu a divorțat încă de Mădălina Miu
Monden
Tzancă Uraganu detonează BOMBA! De ce nu a divorțat încă de Mădălina Miu
Anca Pandrea, dezvăluiri despre starea de sănătate: „Sunt dependentă, da, tot timpul de oxigen, e obligatoriu să îl folosesc mereu”
Monden
Anca Pandrea, dezvăluiri despre starea de sănătate: „Sunt dependentă, da, tot timpul de oxigen, e obligatoriu să îl folosesc mereu”
Ultima oră
11:12 - Mai multe plante uitate, cercetate în Vâlcea. Soiul care ajută la tratarea problemelor sistemului nervos
10:51 - Cinci măsuri pentru reducerea facturilor la energie electrică. Ce trebuie să facă Guvernul pentru a ieftini curentul
10:43 - Dinald Trump, reacție în urma unor zvonuri despre moartea sa: ”Nu m-am simţit niciodată mai bine în toată viaţa mea”
10:36 - Accident grav pe DN1. Un șofer a murit, iar o femeie a fost rănită
10:23 - Explozii urmate de un incendiu devastator la o fabrică din Sebeș. Patru persoane sunt rănite. Focul a fost localizat.UPDATE
10:12 - FC Barcelona încurcată de echipa lui Andrei Rațiu. Românul a fost integralist
10:10 - Nepalez, găsit inconștient pe marginea drumului, în Vaslui. Ce i-ar fi produs starea bărbatului
10:07 - Cea mai bogată prinţesă a Europei s-a căsătorit la 28 de ani cu un manager de investiții (VIDEO)
10:05 - Cât a primit Angela Rusu de la Traian Băsescu, după ce a cântat la nunta Elenei, fiica acestuia
09:46 - Cristi Chivu, primul eșec pe banca lui Inter. Cum a reacționat tehnicianul român