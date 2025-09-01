Cristina Scarlevschi, ispita feminină de la „Insula Iubirii” a stârnit un val de reacții în mediul online, după ce a postat o fotografie alături de Nicușor Dan și Maia Sandu, făcută în Chișinău. Bruneta a însoțit postarea de un mesaj în care își exprima recunoștința pentru că a avut șansa să trăiască un asemenea moment.

Cuprins:

Ce i-a transmis Cristina Scarlevschi Maiei Sandu Cum au reacționat internauții la postarea Cristinei

Ce i-a transmis Cristina Scarlevschi Maiei Sandu

Originară din , a fost prezentă în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, acolo unde Nicușor Dan și Maia Sandu s-au întâlnit pentru a marca Ziua Limbii Române. Ulterior, tânăra în vârstă de 31 de ani a publicat în mediul online mai multe fotografii surprise în timpul evenimentului, printre care și o poză în care apare alături de cei doi președinți. Postarea a fost însoțită și de un mesaj despre recunoștință și mândrie națională.

„Astăzi am avut onoarea să fac o fotografie alături de Președinta Republicii Moldova și Președintele României. Mă simt recunoscătoare și mândră să pot trăi astfel de momente. De mult îmi doream o poză cu Președinta noastră, iar faptul că am avut ocazia să mă întâlnesc și cu Președintele României face această zi și mai specială”, a scris Cristina Scarlevschi.

Într-o filmare surprinsă în timpul evenimentului, se poate auzi cum Cristina Scarlevschi o complimentează pe Maia Sandu: „Sunteți foarte frumoasă”. Drept răspuns, președinta Republicii Moldova și-a aplecat capul în semn de recunoștință și i-a mulțumit tinerei pentru compliment.

Cum au reacționat internauții la postarea Cristinei

Postarea Cristinei Scarlevschi a strâns rapid mii de aprecieri și mai multe comentarii, multe dintre acestea fiind negative. Tânăra a ales să închidă secțiunea de comentarii și să le transmită un mesaj celor care au criticat-o.

„Am primit unele comentarii pline de hate la poza cu președinta Republicii Moldova și cu Președintele României, am ales să închid comentariile, dar simt că nu e corect să tac. De obicei, eu nu sunt afectată de comentariile cuiva, dar de data aceasta vreau să mă expun.

Fiecare dintre noi are dreptul la opinii, păreri și alegeri proprii. Eu nu judec oamenii după aparență sau după alegerile lor și îmi doresc să fiu tratată la fel. Respect diversitatea de gândire și cred că tocmai asta ne face liberi ca societate, faptul că putem gândi diferit și să păstrăm respectul reciproc. Nu judecați după copertă și acceptați oamenii așa cum sunt”, a transmis ispita, potrivit .