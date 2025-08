Fenomenul provoacă zeci, sute sau poate chiar mii de controverse zilnic, De la ceea ce fac concurenții și ispitele în cadrul emisiunii, până la viața personală, de după „insulă”, nimic nu rămâne „nepuricat” de internauți.

De curând, mai multe zvonuri, conform cărora Cristina Scarlevschi, una dintre ispitele sezonului 9 „Insula Iubirii”, ar fi fost agresată, au circulat în mediul online. Surpriza care a provocat reacțiile publicului a fost dată de faptul că așa-zisul „agresor” ar fi fost chiar ispita masculină, din același sezon.

Cristina Scarlevschi este una dintre cele mai apreciate femei de la „Insula Iubirii”. Aceasta a rupt tăcerea și a vorbit despre relația pe care o are cu Mattia. Potrivit spuselor ei, ea și bărbatul au legat o relație de prietenie și au avut o conexiune, cum rar întâlnești în viață.

Ambii s-au destăinuit unul altuia și femeia l-a caracterizat ca fiind un „spirit liber, autentic”.

„Pe Mattia l-am cunoscut mai bine după emisiune. Sincer, mi s-a părut cel mai pozitiv om pe care l-am întâlnit vreodată. Nu doar din întreaga echipă, ci din viața mea.

E un om care emană bucurie, libertate, naturalețe – iar asta pe mine mă atrage enorm. Îmi plac oamenii care nu se iau prea în serios, cărora nu le pasă de ce spune lumea și care trăiesc așa cum simt.

Asta am văzut în el: un spirit liber, nebunatic, autentic. Ne-am împrietenit repede! Pe lângă energia jucăușă care ne leagă, există și o conexiune mai profundă.

Fără să vorbim direct despre asta la început, amândoi am trăit experiențe extrem de dureroase – el cu lupta împotriva cancerului, eu cu pierderea fiului meu. Chiar dacă nu ne-am spus imediat aceste lucruri, s-a simțit că ne înțelegem la un alt nivel. Oamenii se recunosc în tăcere, prin durere, prin vibrație”, a declarat Cristina Scarlevschi pentru

Ispita a făcut lumină, după ce zvonurile că ispita masculină ar fi agresat-o în baie. Aceasta a mărturisit că a rămas înmărmurită, când a citit articolele din presă și că nu a existat niciun gest de violență, nici acum, nici altădată, din partea niciunui bărbat din viața ei.

„Tocmai de aceea m-a șocat ce s-a scris în presă. Prima reacție a fost de amuzament – mi s-a părut atât de absurd, încât am zis că, probabil, cei care scriu asemenea lucruri caută doar senzaționalul cu orice preț.

Când am început să citesc mai atent, m-am înfuriat. Cum e posibil să inventezi o poveste atât de gravă, cum ar fi o agresiune? În viața mea nu am fost lovită de un bărbat și sunt profund recunoscătoare pentru asta. Nu am avut niciodată legături cu bărbați abuzivi – Slavă Domnului pentru asta!

Relația mea cu Mattia este una de prietenie sinceră și frumoasă. Ne auzim aproape zilnic, ne întrebăm cum ne simțim, cum ne e ziua. Suntem ca o mică gașcă, un sprijin unul pentru celălalt. Ceea ce s-a scris este o distorsionare totală a realității și o dovadă tristă că, uneori, se caută doar scandalul, nu adevărul”, a concluzionat ispita feminină.