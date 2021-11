Iubita lui Laurențiu Reghecampf va naște în mai 2022. Cuplul a aflat deja sexul bebelușului

Laurențiu Reghecampf și iubita lui au afla t deja sexul bebelușului pe care îl așteaptă, iar tânăra va deveni mamă în mai 2022, scrie Cancan.ro.

Corina Caciu și antrenorul de la Universitatea Craiova ar fi în culmea fericirii, după ce au aflat că vor deveni părinți anul viitor.

Laurenți Reghecampf și iubita lui au aflat sexul bebelușuli

Cancan.ro a dezvăluit, în exclusivitate, ce sex va avea bebelușul pe care Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc în așteaptă. Se pare că cei doi sunt extrem de fericiți pentru că au aflat că vor fi părinți de băiat.

Pentru moment, medicii mai au nevoie de niște analize pentru a stabili cu certitudine de 100% dacă bebelușul este băiat, iar până atunci cuplul ar urma să se hotărască și asupra numelui pe care îl va purta copilul celor doi. Băiețelul ar urma să nască în luna mai a anului viitor și va fi zodia Taur, mai scrie sursa citată mai sus.

Cine este Corina Caciuc, iubita lui Laurențiu Reghecampf

Iubita lui Laurențiu Reghecampf are 29 de ani și are o companie ce derulează afaceri pe ruta România China. Ea a înceut să studieze managementul în Dubai, dar are și un master la Cambridge. Ulterior, tânăra s-a retras în România, unde și-a continuat businessul.

Tânăra a intrat în atenția publicului pentru relația pe care o are cu antrenorul de la Universitatea Craiova, imediat ce acesta a anunțat că a depus actele de divorț.

„Personal, am depus actele de divorț la capătul unei căsnicii de care nu mă voi dezice vreodată și pledez pentru respectarea opțiunilor personale atât din punct de vedere familial, cât și profesional.

Referitor la informațiile prezentate de curând în presă, sunt în măsură să afirm doar faptul că Dumnezeu e peste noi și doar El va decide drumul fiecăruia”, a declarat Laurențiu Reghecampf pentru Cancan.ro, în urmă cu o lună.

Ce salariu primește Laurențiu Reghecampf de la Universitatea Craiova

Având în vedere că sexy impresara a ținut să precizeze că aceștia sunt singurii bani cu care Laur va rămâne, fanii au fost curioși ce sumă încasează lunar Reghe de la Universitatea Craiova.

Potrivit GSP.ro, lunar, de la Universitatea Craiova, Reghe încasează 15.000 de euro pe lună.

Totodată, Reghe i-a cerut Anamariei Prodan să renunțe la numele de familie, în urma divorțului. Zvonul a fost confirmat de sexy impresară, care a precizat că pentru ea nu înseamnă nimic, având în vedere că ea „s-a născut Anamaria Prodan”.