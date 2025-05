Iuliana Pepene: „Viața la 34 de ani este ca la 25, dar cu mai multe responsabilități”. Ce a ales prezentatoarea TV să facă de ziua ei

, prezentatoare TV, a împlinit recent vârsta de 34 de ani. De ziua ei, a ales să meargă într-o , în , scrie .

Viața la 34 de ani

„Viața la 34 de ani este ca la 25, dar cu mai multe responsabilități. Nu știu când a trecut timpul, cert este ca m-am distrat. Timpul trece repede când se întâmplă lucruri frumoase, care mereu ne țin conectați. Sunt o persoană activă și încerc să fructific întotdeauna timpul. Încerc să mențin linia ascendentă și să evoluez în fiecare zi”, a mărturisit Iuliana Pepene.

Cât despre cum a sărbătorit ziua de naștere, ea a spus: „Nu mi-am sărbătorit niciodată ziua cu fast, în locul petrecerilor am ales câte o vacanță care să-mi aducă experiențe noi, să colind și să cunosc locuri cât mai îndepărtate și mai spectaculoase”.

„Anul acesta, am ales să-mi fac aniversarea în Maldive, nu a fost prima dată și cu siguranță nici ultima pentru ca este unul dintre cele mai frumoase locuri pe care le-am vizitat până acum. Palmieri, apă cristalină, nisip alb și mult soare…singurele ingrediente care mă fac fericită. Am primit o mulțime de surprize și m-am simțit iubită și apreciată”, a adăugat prezentatoarea TV.

Iuliana a mai mărturisit că îi plac provocările și că este într-o continuă ascensiune.

„Sunt într-o continuă ascensiune, îmi plac provocările și niciodată nu simt că este de-ajuns. Sunt fericită cu tot ceea ce am, însă în fiecare zi cred că pot mai mult de la mine, mai ales profesional. Când am suflat în lumânări nu am făcut altceva decât să mulțumesc pentru tot ceea ce am și ce am primit de la viață până acum. Îmi doresc ca părinții să-mi fie sănătoși , în rest lucrurile sunt realizabile”, a spus aceasta.