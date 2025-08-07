După o perioadă în care atât Marilu, cât și Iustin Petrescu au stat departe de mediul online, cei doi foști parteneri au revenit pe platformele de socializare cu un update al vieții lor. Dacă Marilu a postat prima poză cu iubitul australian, Iustin a ales să vorbească despre cum s-a simțit perioada scandalului pentru el și actuala sa parteneră.

Cum a descris Iustin Petrescu ultimele luni din viața sa

Au trecut câteva săptămâni bune de când Marilu Dobrescu a făcut dezvăluiri despre fizice trăite în relația cu Iustin Petrescu. La rândul său, acesta și-a acuzat fosta iubită de un comportament violent. Scandalul mediatic, marcat de dovezi din timpul relației și implicarea unor terțe persoane, s-a stins odată cu dispariția ambilor protagoniști de pe rețelele de socializare.

Însă, cu puțin timp în urmă, Iustin Petrescu a rupt tăcerea și a făcut o postare în care a vorbit despre , hate-ul online și suferința prin care a trecut în timpul scandalului cu fosta iubită. Postarea sa vine la doar o zi după ce Marilu Dobrescu s-a afișat alături de noul iubit australian.

„«Nu mai vreau să trăiesc»

Prima oară când am auzit asta în casă a fost acum două luni. Printre lacrimi. Aveam același gând, dar nu i-aș fi spus ei asta niciodată. Nimic nu te pregătește pentru momentul în care viața ta devine ținta publică a urii. Am fost învățat să cred că «dacă ai conștiința curată, vei fi». Nu e chiar așa. Nu acum, cel puțin. În ultimele două luni am trecut prin una dintre cele mai dificile și dureroase perioade din viața mea. Nu doar că mi-am văzut viața personală sfâșiată în fața tuturor, dar am fost bombardat cu mii de mesaje violente, dezumanizante”, și-a început Iustin Petrescu postarea.

Ce spune Iustin Petrescu despre hate-ul online

Influencerul a tras un semnal de alarmp cu privire la hate-ul propagat online și ce impact poate avea asupra persoanelor. Iustin Petrescu recunoaște că acum, când lucrurile s-au liniștit, iar ce era mai greu pare să fi trecut, vede clar aspectele la care mai trebuie să lucreze și ce are de reparat.

În finalul postării, fostul iubit a lui Marilu a făcut un apel către toți cei care îl urmăresc și traversează o perioadă grea. Acesta i-a îndemnat să îi scrie și să îi ceară ajutor, promițându-le că le va fi alături în găsirea drumului către vindecare.

„Postarea aceasta este despre cât de periculos este discursul de ură. Despre ce înseamnă să încerci să îți păstrezi mintea întreagă când fiecare colț de internet, și nu numai, îți spune că nu meriți să mai existi. Nu am răspuns cu ură, am ales să mă opresc, poate puțin mai târziu decât trebuia, iar acum aleg să încerc să mă vindec și să merg mai departe.

„Am mult de reparat. În mine, în viața mea și în imaginea mea, dar mai ales în încrederea că oamenii pot vedea mai departe de ce li se aruncă pe ecran. Hate-ul online nu este activism, face victime reale zi de zi. Asta nu este justiție. Este o formă de cruzime și atât. Dacă simți că nu mai poți, scrie-mi. Oricât de negru pare totul în acest moment, nu este, îți promit”, a fost mesajul postat de Iustin Petrescu.