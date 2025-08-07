B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Iustin Petrescu rupe tăcerea. Prin ce greutăți a trecut în ultima perioadă? „Nu mai vreau să trăiesc”

Iustin Petrescu rupe tăcerea. Prin ce greutăți a trecut în ultima perioadă? „Nu mai vreau să trăiesc”

B1.ro
07 aug. 2025, 22:55
Iustin Petrescu rupe tăcerea. Prin ce greutăți a trecut în ultima perioadă? „Nu mai vreau să trăiesc”
Iustin Petrescu. Sursa foto: Captură video - Iustin Petrescu / YouTube

După o perioadă în care atât Marilu, cât și Iustin Petrescu au stat departe de mediul online, cei doi foști parteneri au revenit pe platformele de socializare cu un update al vieții lor. Dacă Marilu a postat prima poză cu iubitul australian, Iustin a ales să vorbească despre cum s-a simțit perioada scandalului pentru el și actuala sa parteneră.

Cuprins:

  1. Cum a descris Iustin Petrescu ultimele luni din viața sa
  2. Ce spune Iustin Petrescu despre hate-ul online

Cum a descris Iustin Petrescu ultimele luni din viața sa

Au trecut câteva săptămâni bune de când Marilu Dobrescu a făcut dezvăluiri despre abuzurile fizice trăite în relația cu Iustin Petrescu.  La rândul său, acesta și-a acuzat fosta iubită de un comportament violent. Scandalul mediatic, marcat de dovezi din timpul relației și implicarea unor terțe persoane, s-a stins odată cu dispariția ambilor protagoniști de pe rețelele de socializare.

Însă, cu puțin timp în urmă, Iustin Petrescu a rupt tăcerea și a făcut o postare în care a vorbit despre depresie, hate-ul online și suferința prin care a trecut în timpul scandalului cu fosta iubită. Postarea sa vine la doar o zi după ce Marilu Dobrescu s-a afișat alături de noul iubit australian.

„«Nu mai vreau să trăiesc»

Prima oară când am auzit asta în casă a fost acum două luni. Printre lacrimi. Aveam același gând, dar nu i-aș fi spus ei asta niciodată. Nimic nu te pregătește pentru momentul în care viața ta devine ținta publică a urii. Am fost învățat să cred că «dacă ai conștiința curată, vei fi». Nu e chiar așa. Nu acum, cel puțin. În ultimele două luni am trecut prin una dintre cele mai dificile și dureroase perioade din viața mea. Nu doar că mi-am văzut viața personală sfâșiată în fața tuturor, dar am fost bombardat cu mii de mesaje violente, dezumanizante”, și-a început Iustin Petrescu postarea.

Ce spune Iustin Petrescu despre hate-ul online

Influencerul a tras un semnal de alarmp cu privire la hate-ul propagat online și ce impact poate avea asupra persoanelor. Iustin Petrescu recunoaște că acum, când lucrurile s-au liniștit, iar ce era mai greu pare să fi trecut, vede clar aspectele la care mai trebuie să lucreze și ce are de reparat.

În finalul postării, fostul iubit a lui Marilu a făcut un apel către toți cei care îl urmăresc și traversează o perioadă grea. Acesta i-a îndemnat să îi scrie și să îi ceară ajutor, promițându-le că le va fi alături în găsirea drumului către vindecare.

„Postarea aceasta este despre cât de periculos este discursul de ură. Despre ce înseamnă să încerci să îți păstrezi mintea întreagă când fiecare colț de internet, și nu numai, îți spune că nu meriți să mai existi. Nu am răspuns cu ură, am ales să mă opresc, poate puțin mai târziu decât trebuia, iar acum aleg să încerc să mă vindec și să merg mai departe.

„Am mult de reparat. În mine, în viața mea și în imaginea mea, dar mai ales în încrederea că oamenii pot vedea mai departe de ce li se aruncă pe ecran. Hate-ul online nu este activism, face victime reale zi de zi. Asta nu este justiție. Este o formă de cruzime și atât. Dacă simți că nu mai poți, scrie-mi. Oricât de negru pare totul în acest moment, nu este, îți promit”, a fost mesajul postat de Iustin Petrescu.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Cum îi merg afacerile lui Trăistariu pe litoral: „Anul acesta am luat și prima țeapă”. Ce i-au făcut turiștii care au închiriat apartamentele
Monden
Cum îi merg afacerile lui Trăistariu pe litoral: „Anul acesta am luat și prima țeapă”. Ce i-au făcut turiștii care au închiriat apartamentele
Cum a ales să-și petreacă Brad Pitt ziua după ce a aflat vestea care l-a lăsat îndurerat. Ce a făcut actorul
Externe
Cum a ales să-și petreacă Brad Pitt ziua după ce a aflat vestea care l-a lăsat îndurerat. Ce a făcut actorul
Gheorghe Turda, dezvăluiri de la petrecerile organizate de Ion Iliescu. „Nu voia lux, nu făcea chermeze pe la vreun local de fițe”
Monden
Gheorghe Turda, dezvăluiri de la petrecerile organizate de Ion Iliescu. „Nu voia lux, nu făcea chermeze pe la vreun local de fițe”
Florin Dumitrescu, de nerecunoscut. Schimbarea de look nu a fost pe placul soției: „Îmi e rușine să ies cu el”
Monden
Florin Dumitrescu, de nerecunoscut. Schimbarea de look nu a fost pe placul soției: „Îmi e rușine să ies cu el”
Jennifer Lopez vrea să-și transforme vila de 21 de milioane într-un refugiu de lux. De ce a luat artista această decizie
Externe
Jennifer Lopez vrea să-și transforme vila de 21 de milioane într-un refugiu de lux. De ce a luat artista această decizie
Larisa Iordache, mărturisiri sincere despre provocările vieții de mamă: „Cred că asta ne obosește mai tare” (FOTO)
Monden
Larisa Iordache, mărturisiri sincere despre provocările vieții de mamă: „Cred că asta ne obosește mai tare” (FOTO)
Ella Vișan, concurenta de la „Insula Iubirii”, i-a cerut scuze mamei sale pentru ipostazele în care a apărut în emisiune! Ce a postat blondina
Monden
Ella Vișan, concurenta de la „Insula Iubirii”, i-a cerut scuze mamei sale pentru ipostazele în care a apărut în emisiune! Ce a postat blondina
Feli Donose, relație specială cu fiica ei, Nora Luna. Ce dezvăluiri a făcut artista din culisele relației mamă-fiică
Monden
Feli Donose, relație specială cu fiica ei, Nora Luna. Ce dezvăluiri a făcut artista din culisele relației mamă-fiică
Mihaela Rădulescu, primul mesaj emoționant de când a fost înmormântat Felix Baumgartner. Ce a scris românca pe rețelele de socializare
Monden
Mihaela Rădulescu, primul mesaj emoționant de când a fost înmormântat Felix Baumgartner. Ce a scris românca pe rețelele de socializare
Oana Zăvoranu nu își mai revine! „Când viața te aduce în momente din astea…”. Ce se petrece cu vedeta
Monden
Oana Zăvoranu nu își mai revine! „Când viața te aduce în momente din astea…”. Ce se petrece cu vedeta
Ultima oră
00:10 - CFR Cluj, învinsă cu 1-2 de Sporting Braga, în Europa League. Echipa lui Dan Petrescu a pierdut la ea acasă
23:59 - Cum îi merg afacerile lui Trăistariu pe litoral: „Anul acesta am luat și prima țeapă”. Ce i-au făcut turiștii care au închiriat apartamentele
23:49 - Spectacol total în Bănie! Universitatea Craiova zdrobește Spartak Trnava cu 3-0 și face un pas mare spre calificare
23:36 - Revenire spectaculoasă: FCSB a învins Drita, după ce fusese condusă cu 0-2
23:26 - Alimentul proteic, viral pe TikTok. Nutriționiștii îl recomandă chiar și celor care vor să slăbească
23:25 - Oana Țoiu: România construiește un parteneriat strategic cu Ucraina. „Pace, democrații puternice și prosperitate”
23:19 - Sever Voinescu: Mereu statul român cumpără scump și prost, or când cumperi scump și prost, cumperi pentru că, undeva, cineva câștigă mult din povestea asta / Guvernul are mari inamici și ei operează inclusiv prin misiți ai lor din interiorul coaliției (VIDEO)
23:02 - Când pui sarea contează mai mult decât câtă pui. Care este regula esențială pe care bucătarii o uită mereu
22:35 - Cel mai mare incendiu din Franța începe să scadă în intensitate: Mii de pompieri, localnici evacuați și regiuni arse
22:33 - Sever Voinescu: Și peste 100 de ani o să dăm vina pe Iliescu? Nu e vina lui că Justiția nu funcționează. De fapt, nu suntem supărați pe Iliescu, ci pe noi înșine. În locul acestui spectacol al neputinței, ar trebui să vedem ce putem face (VIDEO)