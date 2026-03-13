B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Jador se retrage din muzică: „Eu mereu am fost transparent cu voi și cu viața mea”. Anunțul artistului

Jador se retrage din muzică: „Eu mereu am fost transparent cu voi și cu viața mea”. Anunțul artistului

Traian Avarvarei
13 mart. 2026, 19:04
Jador se retrage din muzică: „Eu mereu am fost transparent cu voi și cu viața mea”. Anunțul artistului
Sursa Foto: Captură Video/ YT

Jador a anunțat că se retrage din muzică, nu știe pentru cât timp, deoarece „simt că am nevoie să mă opresc puțin și să-mi recapăt puterile”. El a insistat că e sincer în ce spune și nu e nicio strategie de marketing: „Eu mereu am fost transparent cu voi și cu viața mea reală”. În finalul mesajului, Jador le-a transmis fanilor că-i iubește și le e recunoscător.

Mesajul în care Jador a anunțat că se retrage din muzică

„Salutare, Jadorașii mei! Vreau să vă spun ceva din suflet și o să fiu sincer cu voi, așa cum am fost mereu. Am decis să iau o pauză de la muzică…Nu știu cât va dura…

Din 2019 nu m-am oprit deloc. Am trăit pentru muzică zi și noapte, dar în momentul ăsta simt că am nevoie să mă opresc puțin și să-mi recapăt puterile. Și vreau să fie clar pentru toată lumea: nu este marketing, nu este o strategie și nu este un film. Eu mereu am fost transparent cu voi și cu viața mea reală. V-am arătat tot – și momente bune, și cele grele. Nu știu ce va urma. Poate e doar o pauză… poate va fi mai mult. Timpul o să spună.

Vreau doar să vă mulțumesc din suflet că mi-ați ascultat muzica și că ați rezonat cu sufletul meu pe care l-am pus în fiecare piesă pentru voi.

Sper că v-am alinat durerile măcar o dată și că v-am făcut viața puțin mai frumoasă prin muzica mea. Vă iubesc și vă sunt recunoscător pentru tot!”, a transmis Jador, în online.

Anunțul a fost făcut la aproape un an de soția lui, Oana Ciocan, a născut un băiețel.

Tags:
Citește și...
Ultima oră
20:48 - România a trimis de urgență echipamente și specialiști în Moldova după poluarea de pe Nistru
20:32 - Claudiu Târziu, după votul din Parlament pe solicitarea SUA: „Opoziția a căzut într-o capcană. AUR sigur e deranjat de eticheta de anti-americani” / Singurul deputat al ACT a votat „pentru” (VIDEO)
20:15 - Pavel Bartoș nu se îmbogățește din filme dar continuă să investească sume uriașe. Care este motivul actorului
19:52 - Bolojan critică boicotarea simulărilor pentru Evaluarea Națională: „Nu poți să generezi acțiuni care afectează copiii”
19:42 - Ajutorul de deces crește în acest an dar serviciile funerare vor fi mai scumpe
19:40 - Top greșeli care scad vânzările în marketplace și cum le poți evita în 2026
19:24 - Al treilea mesaj RO-Alert în Tulcea: „Oamenii să sune la 112 dacă se simt în pericol”
19:07 - Ada Galeș diagnosticată cu cancer. Actrița a trecut prin patru operații într-o singură vară
18:44 - Liviu Vârciu, dat jos din taxi, după ce l-a enervat pe șofer: „M-a bufnit râsul”. De la ce a pornit scandalul
18:34 - Premieră în România: Care este primul oraș din țară care interzice definitiv jocurile de noroc