Jean Paler s-a plâns de prețurile uriașe de pe litoralul românesc: „Vor să facă avere, într-o lună jumătate, cât într-un an”. Actorul însuși a lucrat pe litoral toată vara pentru a mai face un ban în plus. El a dezvăluit ce pensie primește.

Ce spune Jean Paler despre prețurile de pe litoral

„Raportul calitate-preț e sub orice critică. Vor să facă avere, într-o lună jumătate, cât într-un an. Te fură la porții, carnea e nefiartă, și o cauți în farfurie precum caută ăia aurul în munți. E o jale totală, cu 100 de lei te scoli flămând de la masă”, a susținut actorul, pentru .

Nu e prima dată când de prețurile de pe litoralul nostru: „Prețuri nesimțite, mai bine cumperi de la Alimentara sau de la supermarket și mănânci pe plajă. Atât costă un porumb fiert, 15 lei bucata? Păi, cu banii ăștia, ca să fac și o glumă, în comunism cumpărai o parcelă întreagă”.

Ce pensie are Jean Paler

Tot acum, actorul a dezvăluit că are o pensie de 1.670 de lei.

„Trebuie să muncim, da, și acum, noi, artiștii, pe la spectacole. , dar mai facem un bănuț, pe ici, pe colo, ca să-i păstrăm pentru iarnă, când vin facturile mari la curent și la gaze. E greu să fii pensionar în România.

Mulți au o pensie de aproape 2.000 de lei, eu am, mai exact, o pensie de 1.670 de lei lunar. Ar trebui să fie de aproximativ 5.000 de lei, ca să nu duci grija zilei de mâine. Acești bani nu-i primesc însă nici angajații”, a mai afirmat Jean Paler.