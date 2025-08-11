B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Jennifer Lopez, surprinsă pe scenă de un „invitat neașteptat”. Ce a făcut artista

Jennifer Lopez, surprinsă pe scenă de un „invitat neașteptat”. Ce a făcut artista

Răzvan Adrian
11 aug. 2025, 18:04
Jennifer Lopez, surprinsă pe scenă de un „invitat neașteptat”. Ce a făcut artista
Sursa foto: Hepta / @Abaca Press / LiveMedia/IPA/ABACA

În timpul unui concert susținut în Kazahstan, J. Lo. a avut parte de un moment neașteptat! O lăcustă i s-a urcat pe gât în timp ce cânta. Vedeta a avut o reacție uimitoare față de public. Află ce a spus aceasta.

Cuprins:

  • Cum s-a produs incidentul amuzant
  • Care sunt planurile lui J. Lo. pentru viitor

Cum s-a produs incidentul amuzant

Incidentul a avut loc Duminică, la Central Stadium din Almaty, Kazahstan, unde Jennifer Lopez a fost „vizitată” de un invitat mai puțin obișnuit. O lăcustă care s-a urcat pe gâtul acesteia a provocat reacții haioase pentru internauți. Într-un videoclip postat pe X, se vede cum artista zâmbea ușor stânjenită, dar a continuat să cânte înainte să înlăture insecta buclucașă.

„Mă gâdila!”, le-a spus Lopez fanilor din sală, care au aplaudat momentul, potrivit Daily Mail.

Care sunt planurile lui J. Lo. pentru viitor

Jennifer Lopez își va încheia turneul „Up All Night: Live in 2025”, marți, la Hotel Cala di Volpe din Sardinia, Italia, urmând ca pe 30 decembrie să înceapă un nou turneu de 12 spectacole la Caesars Pallace din Las Vegas.

Anul trecut vedeta a fost nevoită să anuleze turneul „This Is Me… Live: The Greatest Hits”, din cauza biletelor care au fost foarte puțin vândute, ea a declarat că își dorește „să petreacă mai mult timp cu copiii, familia și prietenii apropiați”, potrivit sursei citate.

De-a lungul carierei Lopez a produs, jucat și cântat în numeroase proiecte, printre care comedia „Office Romance” și muzicalul „Kiss of the Spider Woman”, ce urmează să aibă premierea în cinematografe pe data de 10 octombrie.

Artista a avut un concert în cadrul turneului „Up All Night: Live in 2025” și în București, pe data de 27 iulie, unde sute de fani s-au strâns pentru a asculta-o pe artistă.

Turneul a oferit publicului român o experiență uimitoare, prin toate hiturile care au făcut înconjurul lumii, coregrafii spectaculoase și ținute extravagante.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Grecia impune amenzi mai dure pentru șoferi. Ce amendă riști dacă ești prins că încalci aceste reguli
Externe
Grecia impune amenzi mai dure pentru șoferi. Ce amendă riști dacă ești prins că încalci aceste reguli
Sf. Gheorghe surprinde printr-un program Rabla cu totul diferit. Ce pot primi oamenii în schimbul mașinilor vechi
Eveniment
Sf. Gheorghe surprinde printr-un program Rabla cu totul diferit. Ce pot primi oamenii în schimbul mașinilor vechi
Romsilva angajează director pentru 5 luni. Cum arată anunțul publicat și până când se pot depune candidaturile
Eveniment
Romsilva angajează director pentru 5 luni. Cum arată anunțul publicat și până când se pot depune candidaturile
Andreea Berecleanu, despre drumul la mare cu trenul. Ce a testat prezentatoarea, fără să știe
Eveniment
Andreea Berecleanu, despre drumul la mare cu trenul. Ce a testat prezentatoarea, fără să știe
La ce trebuie să fie atenți turiștii care stau pe prosop la plajă. Cei care nu respectă această regulă riscă sancțiuni
Eveniment
La ce trebuie să fie atenți turiștii care stau pe prosop la plajă. Cei care nu respectă această regulă riscă sancțiuni
O vacanță în Italia a fost transformată în tragedie pentru o familie de români. Ce s-a întâmplat
Externe
O vacanță în Italia a fost transformată în tragedie pentru o familie de români. Ce s-a întâmplat
Tragedie rutieră la Belgia: Un bebeluș de 9 luni, grav rănit după un accident violent cu o șoferiță româncă de TIR
Externe
Tragedie rutieră la Belgia: Un bebeluș de 9 luni, grav rănit după un accident violent cu o șoferiță româncă de TIR
Beneficiile ascunse ale pisicilor: Iată cum poți să scapi de AVC și de infarct cu ajutorul lor, potrivit unor studii
Eveniment
Beneficiile ascunse ale pisicilor: Iată cum poți să scapi de AVC și de infarct cu ajutorul lor, potrivit unor studii
Plouă cu stele în România! Peste 100 de meteori pe oră. Perseidele ating apogeul în această noapte
Eveniment
Plouă cu stele în România! Peste 100 de meteori pe oră. Perseidele ating apogeul în această noapte
Gino Iorgulescu clarifică situația schimbării regulamentului LPF. Ce ar fi spus acesta despre modificare
Eveniment
Gino Iorgulescu clarifică situația schimbării regulamentului LPF. Ce ar fi spus acesta despre modificare
Ultima oră
19:38 - Furnizorii de servicii medicale îi dau replica șefului CNAS. Care este realitatea din spatele economiilor la bugetul de sănătate
19:31 - Grecia impune amenzi mai dure pentru șoferi. Ce amendă riști dacă ești prins că încalci aceste reguli
19:18 - Sf. Gheorghe surprinde printr-un program Rabla cu totul diferit. Ce pot primi oamenii în schimbul mașinilor vechi
18:59 - Romsilva angajează director pentru 5 luni. Cum arată anunțul publicat și până când se pot depune candidaturile
18:59 - Andreea Berecleanu, despre drumul la mare cu trenul. Ce a testat prezentatoarea, fără să știe
18:47 - La ce trebuie să fie atenți turiștii care stau pe prosop la plajă. Cei care nu respectă această regulă riscă sancțiuni
18:44 - Titus Corlățean nu vede cu ochi buni ascensiunea USR în coaliție: „Au fost cedări pe care PSD și PNL le-au făcut”. Ce spune despre investițiile prin Anghel Saligny (VIDEO)
18:41 - Ce-a pățit Lidia Buble la un salon de masaj din Monaco: „Începe să mă maseze pe la gât, să mă mângâie efectiv. M-a zgâriat …”
18:32 - O vacanță în Italia a fost transformată în tragedie pentru o familie de români. Ce s-a întâmplat
18:13 - Speak a răbufnit la auzul unei declarații făcute de George Ivănescu, „jaguarul” de la Insula Iubirii. „Ești mincinos”