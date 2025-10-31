Jesse Eisenberg a surprins pe toată lumea! La 42 de ani, actorul cunoscut pentru rolurile sale memorabile a ales să facă un gest incredibil. Acesta va dona un rinichi unei persoane necunoscute. Află povestea din spatele deciziei și declarațiile starului internațional.

Ce l-a determinat să doneze un rinichi unui necunoscut

Jesse Eisenberg a fost invitat în cadrul emisiunii internaționale „ ”, acolo unde a făcut un anunț surprinzător. Actorul a dezvăluit că va dona un rinichi unei persoane pe care nu o cunoaște. „Sunt foarte entuziasmat să o fac”, a spus el.

Acesta a explicat că este vorba despre „o donație altruistă”, programată pentru mijlocul lunii decembrie. „Da, e adevărat. De fapt, urmează să donez un rinichi peste șase săptămâni. Chiar așa e”, a mărturisit actorul.

A fost întotdeauna un mare donator de sânge, dar acum își duce donarea la un alt nivel. După ce i-a uimit pe cei prezenți cu dezvăluirea făcută, Eisenberg a continuat cu o completare: „Nu știu de ce. M-a prins microbul donării de sânge. Da, îmi place mult.”

Cine este Jesse Eisenberg

Jesse Eisenberg este un actor și scenarist american cunoscut pentru talentul său de a crea personaje complexe și memorabile. S-a făcut remarcat pe plan internațional mai ales prin rolul său din The Social Network, unde , fondatorul Facebook.

De-a lungul carierei, a jucat în filme și seriale precum Now You See Me: Now You Don’t și Zombieland, demonstrându-și versatilitatea și abilitatea de a se adapta la roluri diverse, de la drame intense la comedii inteligente.

În afara carierei artistice, Eisenberg, în vârstă de 42 de ani, este apreciat și respectat pentru implicarea sa activă în numeroase cauze sociale și umanitare importante.