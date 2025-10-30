Tensiunile au atins cote maxime la „Asia Express”. Anda Adam și Joseph au clacat, ceea ce a iscat conflicte atât între ei, cât și cu producătorii emisiunii. Deși cântăreața a mai avut ieșiri în timpul competiției, soțul ei a afișat mereu o atitudine calmă, dând dovadă de multă răbdare. Cu toate astea, Joseph Adam nu a mai făcut față presiunii competiției și a răbufnit, adresându-i cuvinte grele Andei.

Ce i-a reproșat Joseph Andei Adam

În ediția cu numărul 32 al sezonului 8 „Asia Express”, concurenții au fost nevoiți să prepare și să vândă 20 de sandvișuri trecătorilor. Proba contracronometru a pus la grea încercare răbdarea și coordonarea fiecărei echipe. Însă, pe măsură ce timpul trecea, tensiunea creștea, iar perechea formată din Anda Adam și Joseph a avut dificultăți în a-și stăpâni emoțiile. Ziua s-a încheiat cu o nouă cursă pentru ultima șansă, iar conflictul dintre cei doi soți a escaladat vizibil.

În timpul probei decisive, sub presiunea competiției, și soțul ei și-au adresat o serie de reproșuri. Joseph, vizibil iritat, a ridicat tonul și și-a exprimat frustrarea față de comportamentul soției sale.

„M-am pus să beau și eu puțină apă. Mă disperi! Ce vrei să fac prima dată? Îți zic că vreau apă și tu mă cauți în geantă. Lasă-mă să beau apă! Ești disperată! Nu am văzut niciodată în viața mea. Toate vrei să le faci tu. Dacă ai putea, ai și respira pentru mine”, i-a reproșat Andei.

De ce a țipat Anda Adam la producătorii emisiunii

Tensiunile nu s-au oprit la nivelul echipei Adam–Joseph. În timpul cele mai recente ediții, Anda Adam a avut o altercație verbală și cu producătorii emisiunii. Momentul a avut loc după ce i s-a atras atenția că nu are voie să oprească mașinile pe trecerea de pietoni, pentru că legislația din Vietnam prevede că pietonii trebuie să traverseze rapid, astfel încât să nu blocheze circulația. Încălcarea regulilor poate fi sancționată cu amenzi între 60.000 și 100.000 VND (echivalentul a 10 – 18 lei), iar în cazuri grave, poate atrage răspundere penală.

Confruntată cu această interdicție, Anda Adam a răbufnit, reproșând echipei de producție că regulile îi îngreunează misiunea.

„Unde să opresc? Pe Marte?! Nu am voie să opresc o mașină. Dar unde am voie să opresc o mașină? Unde? Sunt pe trecerea de pietoni, e verde… Trecea o mașină care putea să ne ia, dar ce tot țipați atât? Ne-ați zăpăcit de creieri! Pe trecere nu pot să opresc, pe lateral nu pot să opresc, pe mijloc nu pot să opresc, dar unde pot să opresc?”, a fost reacția Andei Adam, presărată cu înjurături.