Kamara: „Am început să vedem umbre, să auzim tot felul de sunete”. Ce s-a întâmplat la filmările unui videoclip muzical

și lui, Gabriella Nastas, au filmat alături de o nouă colegă și de Taraful Florin Ulei o nouă, intitulată “2Nanana”. E vorba despre fete îndrăgostite, blesteme dar și de un conac bântuit, locație unde au avut loc filmările, conform .

Ce s-a întâmplat la filmări

„Pentru piesa “2Nanana” am colaborat împreună cu Taraful Florin Ulei. Versurile melodiei sunt despre două mândruțe care sunt îndrăgostite de același bade și ele află asta una de la alta. Cum e în tradiția populară, îi spun că îi vor face blesteme, “dacă nu mă iei tu de mireasă, lasă că vezi cum te leg eu”… Colaborarea cu Taraful Florin Ulei a început în primăvară pentru noul meu stil muzical, cu muzică balcanică. Uterior între noi s-a instalat o prietenie foarte frumoasă și cumva Florin, care e liderul tarafului, el a venit cu propunerea să facem o piesă împreună. Florin ne-a prezentat un instrumental făcut de el și producătorul Cristian Bageag, pe care eu am scris versurile și linia melodică instant, partea mea, iar partea lui Kamara a scris-o el în franceză. Apoi am înregistrat piesa, eu cu Kasy, colega mea, ne-a plăcut foarte tare”, a povestit Gabriella Nastas.

„Am filmat afară și într-un conac părăsit dar bântuit. Filmarile au fost pline de peripeții, a fost frig afară, Kamara este îmbrăcat cafiind ciobanul din clip. Eu m-am cățărat prin copaci, am făcut un foc seara. Casy a dat în cărți, în tarot, și ne-a apucat 12 noaptea la conacul părăsit. Am început să vedem umbre, să auzim tot felul de sunete, iar la finalul filmărilor unul dintre colegii noștri nu-și mai găsea cheia de la mașină. Eu am văzut o siluetă albă din mașină. Mesajul piesei s-a potrivit foarte bine cu locația. Când ne-am întors să căutăm cheia de la mașină, am văzut o siluetă albă, foarte înaltă după un copac, am crezut că e unul dintre ai noștri. Noi am luat-o mai în glumă mai în serios dar la final ni s-a cam ridicat pielea pe noi când am plecat. Conacul respectiv e cunoscut ca fiind bântuit pe acolo, ne-au spus oamenii. Acolo a fost o biserică cu ani în urmă…”, a adăugat ea.