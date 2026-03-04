Kanye West nu este dorit în Marsilia pentru a-și susține singurul din Franța, organizat în această vară. Autoritățile locale acuză declarațiile prin care rapper-ul promovează „ura și ”.

Kanye West nu este dorit la Marsilia

, al doilea ca mărime din Franța, se opune concertului organizat de rapperul Kanye West. Autoritățile locale și-au declarat dezacordul în contextul declarațiilor sale antisemite și a atitudinii sale în favoarea nazismului. Cântărețul american ar trebui să susțină un concert pe 11 iunie aici, informează AFP.

„Refuz ca Marsilia să fie o vitrină pentru cei care promovează ura şi nazismul fără complexe. Kanye West nu este binevenit pe Velodrome, templul nostru al convieţuirii şi al tuturor marsiliezilor”, a declarat Benoit Payan, actualul primar, de stânga, într-o postare pe platforma X.

Acest concert, din Marsilia, este organizat de agenţia , administratorul exclusiv al Orange Velodrome, stadionul emblematic al orașului. Arena aparține municipalității. Este singurul spectacol organizat rapper în Franţa, în acest an.

Interzicerea unui spectacol este însă foarte clar reglementată prin lege. În acest context, Consiliul de Stat a reamintit în mai multe jurisprudenţe. Interzicerea concertului poate fi dispusă doar dacă există riscul ca anumite cuvinte ce reprezintă o infracţiune penală să fie rostite de artist. Un alt motiv de interzicere a evenimentului este legat de temerile că ar putea provoca tulburarea ordinii publice.

Organizațiile evreiești sunt de acord cu interdicția

Fabienne Bendayan, colega de campanie electorală a candidatei de dreapta şi centriste Martine Vassal, la alegerile municipale din Marsilia, se opune concertului organizat de Kanye West. Bendayan este și fostă preşedintă a filialei regionale a Consiliului Reprezentativ al Instituţiilor Evreieşti din Franţa (CRIF).

„«Sunt un nazist», «Îmi place Hitler»: Kanye West nu este binevenit în Marsilia. Cel care şi-a proclamat în mod deschis admiraţia faţă de Hitler şi care îşi revendică idei naziste nu ar trebui să urce pe scenă într-un oraş al cărui suflet însuşi este alcătuit din diversitate, memorie şi fraternitate”, a declarat Fabienne Bendayan pe reţeaua de socializare X

Muzicianul american, în vârstă de 48 de ani, a pierdut în ultimii ani numeroşi fani şi mai multe contracte comerciale din cauza declarațiilor antisemite şi rasiste. Pe 8 mai 2025, el a lansat cântecul „Heil Hitler”, cu ocazia celei de-a 80-a aniversări a înfrângerii Germaniei naziste în Al Doilea Război Mondial.

Kanye West, atitudine paradoxală

Deși promovează valorile naziste, rapperul susține că nu este nici rasist, nici antisemit și nici simpatizant al politicilor naziste. De altfel, în decembrie 2023, Kanye West și-a prezentat scuze comunităţii evreieşti pentru declarațiile sale insultătoare. Cu doar câteva luni înainte, el declarase că „îi adoră pe nazişti”.

Anterior, în 2022, a provocat indignare afişându-se în public cu un tricou pe care era imprimat sloganul „White Lives Matter” („Vieţile albilor contează”, parodie a altui slogan celebru „Black Lives Matter” („Viețile negrilor contează”). El a participat și la o cină găzduită de Donald Trump alături de Nick Fuentes, un cunoscut antisemit şi susţinător al supremaţiei albilor.

De mai mulți ani, în justificarea acțiunilor sale, cântărețul susține că suferă de tulburare bipolară. El și-a schimbat numele în Ye, iar în urmă cu câteva săptămâni declara că „atunci când o persoană se află într-o fază maniacală, ea nu crede că este bolnavă”.

„Nu sunt nazist, nici antisemit. Iubesc poporul evreu”, a adăugat el.