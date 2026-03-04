B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Kanye West nu este dorit la Marsilia. Concertul rapperului ar putea fi anulat din cauza atitudinii sale pro-naziste

Kanye West nu este dorit la Marsilia. Concertul rapperului ar putea fi anulat din cauza atitudinii sale pro-naziste

Adrian Teampău
04 mart. 2026, 17:03
Kanye West nu este dorit la Marsilia. Concertul rapperului ar putea fi anulat din cauza atitudinii sale pro-naziste
Kanye West Foto: Facebook/Kanye West - Fan Page.
Cuprins
  1. Kanye West nu este dorit la Marsilia
  2. Organizațiile evreiești sunt de acord cu interdicția

Kanye West nu este dorit în Marsilia pentru a-și susține singurul concert din Franța, organizat în această vară. Autoritățile locale acuză declarațiile prin care rapper-ul promovează „ura și nazismul”.

Kanye West nu este dorit la Marsilia

Primăria orașului Marsilia, al doilea ca mărime din Franța, se opune concertului organizat de rapperul Kanye West. Autoritățile locale și-au declarat dezacordul în contextul declarațiilor sale antisemite și a atitudinii sale în favoarea nazismului. Cântărețul american ar trebui să susțină un concert pe 11 iunie aici, informează AFP.

„Refuz ca Marsilia să fie o vitrină pentru cei care promovează ura şi nazismul fără complexe. Kanye West nu este binevenit pe Velodrome, templul nostru al convieţuirii şi al tuturor marsiliezilor”, a declarat Benoit Payan, actualul primar, de stânga, într-o postare pe platforma X.

Acest concert, din Marsilia, este organizat de agenţia Mars360, administratorul exclusiv al Orange Velodrome, stadionul emblematic al orașului. Arena aparține municipalității. Este singurul spectacol organizat rapper în Franţa, în acest an.

Interzicerea unui spectacol este însă foarte clar reglementată prin lege. În acest context, Consiliul de Stat a reamintit în mai multe jurisprudenţe. Interzicerea concertului poate fi dispusă doar dacă există riscul ca anumite cuvinte ce reprezintă o infracţiune penală să fie rostite  de artist. Un alt motiv de interzicere a evenimentului este legat de temerile că ar putea provoca tulburarea ordinii publice.

Organizațiile evreiești sunt de acord cu interdicția

Fabienne Bendayan, colega de campanie electorală a candidatei de dreapta şi centriste Martine Vassal, la alegerile municipale din Marsilia, se opune concertului organizat de Kanye West. Bendayan este și fostă preşedintă a filialei regionale a Consiliului Reprezentativ al Instituţiilor Evreieşti din Franţa (CRIF).

„«Sunt un nazist», «Îmi place Hitler»: Kanye West nu este binevenit în Marsilia. Cel care şi-a proclamat în mod deschis admiraţia faţă de Hitler şi care îşi revendică idei naziste nu ar trebui să urce pe scenă într-un oraş al cărui suflet însuşi este alcătuit din diversitate, memorie şi fraternitate”, a declarat Fabienne Bendayan pe reţeaua de socializare X

Muzicianul american, în vârstă de 48 de ani, a pierdut în ultimii ani numeroşi fani şi mai multe contracte comerciale din cauza declarațiilor antisemite şi rasiste. Pe 8 mai 2025, el a lansat cântecul „Heil Hitler”, cu ocazia celei de-a 80-a aniversări a înfrângerii Germaniei naziste în Al Doilea Război Mondial.

Kanye West, atitudine paradoxală

Deși promovează valorile naziste, rapperul susține că nu este nici rasist, nici antisemit și nici simpatizant al politicilor naziste. De altfel, în decembrie 2023, Kanye West și-a prezentat scuze comunităţii evreieşti pentru declarațiile sale insultătoare. Cu doar câteva luni înainte, el declarase că „îi adoră pe nazişti”.

Anterior, în 2022, a provocat indignare afişându-se în public cu un tricou pe care era imprimat sloganul „White Lives Matter” („Vieţile albilor contează”, parodie a altui slogan celebru „Black Lives Matter” („Viețile negrilor contează”). El a participat și la o cină găzduită de Donald Trump alături de Nick Fuentes, un cunoscut antisemit şi susţinător al supremaţiei albilor.

De mai mulți ani, în justificarea acțiunilor sale, cântărețul susține că suferă de tulburare bipolară. El și-a schimbat numele în Ye, iar în urmă cu câteva săptămâni declara că „atunci când o persoană se află într-o fază maniacală, ea nu crede că este bolnavă”.

„Nu sunt nazist, nici antisemit. Iubesc poporul evreu”, a adăugat el.

Tags:
Citește și...
Carmen Brumă, sfaturi ca să nu te îngrași în post: „Sunt trucuri pe care dacă le știi, poți chiar să dai jos câteva kilograme”
Monden
Carmen Brumă, sfaturi ca să nu te îngrași în post: „Sunt trucuri pe care dacă le știi, poți chiar să dai jos câteva kilograme”
Văru’ Săndel, victima unei fraude pe WhatsApp. Artistul avertizează românii: „Este o nouă metodă de fraudă”
Monden
Văru’ Săndel, victima unei fraude pe WhatsApp. Artistul avertizează românii: „Este o nouă metodă de fraudă”
Cum se înțeleg Dan Negru și soția lui, după 20 de ani de mariaj: „Slavici avea o vorbă frumoasă de care ne-am ținut toată căsnicia noastră”
Monden
Cum se înțeleg Dan Negru și soția lui, după 20 de ani de mariaj: „Slavici avea o vorbă frumoasă de care ne-am ținut toată căsnicia noastră”
Horia Brenciu face haz de necaz, după ce a rămas blocat în Kuala Lumpur. Cum s-a hotărât să se întoarcă în România, dar fără familie: „Doamne ajută!”
Monden
Horia Brenciu face haz de necaz, după ce a rămas blocat în Kuala Lumpur. Cum s-a hotărât să se întoarcă în România, dar fără familie: „Doamne ajută!”
Mihai Trăistariu, cucerit de Bianca Drăgușanu: „Ce o avea lumea cu ea? Cred că femeile sunt invidioase”
Monden
Mihai Trăistariu, cucerit de Bianca Drăgușanu: „Ce o avea lumea cu ea? Cred că femeile sunt invidioase”
Ce spune Lavinia Pîrva despre diferența de 17 ani față de Ștefan Bănică jr: „Nu a fost niciodată un subiect între noi”
Monden
Ce spune Lavinia Pîrva despre diferența de 17 ani față de Ștefan Bănică jr: „Nu a fost niciodată un subiect între noi”
Kevin Spacey se confruntă cu alte acuzații de agresiune sexuală. Proces civil deschis împotriva actorului în Marea Britanie
Monden
Kevin Spacey se confruntă cu alte acuzații de agresiune sexuală. Proces civil deschis împotriva actorului în Marea Britanie
Filmările pentru „Insula Iubirii” 2026 au început: Radu Vâlcan, primele declarații despre sezonul 10
Monden
Filmările pentru „Insula Iubirii” 2026 au început: Radu Vâlcan, primele declarații despre sezonul 10
Hotelul Simonei Halep îi așteaptă pe turiști de 8 Martie: Cât costă meniul „Grand Slam” în Poiana Brașov
Monden
Hotelul Simonei Halep îi așteaptă pe turiști de 8 Martie: Cât costă meniul „Grand Slam” în Poiana Brașov
Ce spune Florin Prunea despre povestea de dragoste pe care o trăiește la 57 de ani: „Nu sunt un om foarte romantic. Mai degrabă consider că fericirea stă în lucrurile mărunte”
Monden
Ce spune Florin Prunea despre povestea de dragoste pe care o trăiește la 57 de ani: „Nu sunt un om foarte romantic. Mai degrabă consider că fericirea stă în lucrurile mărunte”
Ultima oră
17:30 - Crimă la o stână din Timiș. Bărbat omorât în bătaie și abandonat într-o anexă. Agresorul a fost reținut
17:21 - Scandalul fraudării concursurilor de angajare la Agricultură. Fostul ministru Adrian Chesnoiu, condamnat la 4 ani de închisoare.
17:18 - Reguli stricte pentru armata americană: CEO-ul OpenAI interzice folosirea AI pentru spionaj sau roboți ucigași
16:53 - Funeraliile ayatollahului Ali Khamenei, amânate la Teheran. Motivul invocat de iranieni
16:47 - Atac cu dronă asupra unei baze americane lângă Bagdad. Atacul a fost revendicat de milițiile irakiene. A fost atacat și un hotel din Erbil, unde erau cazați soldați americani
16:37 - Fabrică de țigări ilegală lângă Timișoara. Autoritățile au confiscat tone de tutun și sute cartușe
16:28 - Rachetă iraniană interceptată de NATO în Mediterana. Ținta posibilă era Turcia. Reacția autorităților de la Ankara
16:14 - Sistem de alarmă vs. monitorizare activă: De ce o simplă sirenă nu garantează siguranța ta?
16:11 - Newsweek: Municipiul Brad cu doar 12.000 locuitori. Are pierderi de 2.000.000€ și plătește salarii de 1.200.000 euro
16:05 - Polițist din București, judecat pentru luare de mită în arest. Cum ar fi facilitat o întâlnire ilegală