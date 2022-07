Kate Middleton, gest inedit pentru Prințul William, după ce a câștigat un meci de polo caritabil

Kate Middleton a făcut un gest inedit. Ducii de Cambridge nu sunt obișnuiți să-și exprime sentimentele în public. Membrii Familiei Regale sunt mai rezervați, însă partenera lui William a decis să-l sărute și să-l susțină după ce nepotul suveranei a câștigat un meci de polo caritabil.

Sărut pasional între membrii Familiei Regale

Meciul Royal Charity Polo Cup 2022 din Windsor va contribui la strângerea de fonduri și la sensibilizarea organizațiilor caritabile susținute de Ducele și Ducesa de Cambridge.

Printre acestea se numără Centrepoint, East Anglia Children’s Hospices (EACH), Family Action, Fields in Trust, The Forward Trust, London Air Ambulance, Mountain Rescue England and Wales și Tusk, notează

Se pare că Ducesa de Cambridge a fost impresionată de jocul lui Willim și a decis să-l felicite cu un sărut.

Kate Middleton are un regim riguros

Kate Middleton este unul dintre cei mai apreciați și iubiți membri ai Familiei Regale. Ducesa este sinceră, deschisă și zâmbitoare. Însă, în ultima perioadă, soția Prințului William a slăbit enorm și arată diferit.

Deși pare ușoară, viața monarhiei britanice nu este foarte simplă. Membrii familiei și să urmeze o mulțime de reguli.

Kate Middleton depune eforturi uriașe ca să se mențină într-o formă impecabilă. Se pare că ducesa știe ce înseamnă kilogramele în plus, dar muncește mult ca să aibă o siluetă perfectă.

Aceasta ține diete drastice și are un regim alimentar riguros. De obicei, bucătarii nu dezvăluie secretele Casei Regale, însă, presa națională a reușit să afle ce consumă viitoare regină.

Kate Middleton are mai multe interdicții

Mesele Ducesei conțin mai puține calorii, dar îi oferă mai multă energie. Kate , ducesa insistă ca familia ei să mănânce sănătos.

Kate Middletone nu își poate imagina diminețile fără smoothie-uri. Foștii bucătari ai Casei Regale spun că pentru prima masă, ducesa își alege o salată de varză, spirulină, matcha, spanac, salată romaine, coriandru și afine. Aceasta combinație îi creează o talie de viespe.

Se pare că dieta ducesei funcționează. Kate Middletone arată impecabil după nașterea celor trei copii.