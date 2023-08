Kevin Costner, fan înfocat al cântăreței Taylor Swift, după ce a participat la Eras Tour cu fiica sa de 13 ani: „Sunt un Swiftie!”

Kevin Costner a participat la unul dintre concertele din cadrul turneului The Eras Tour al lui Taylor Swift, care a avut loc săptămâna aceasta la Los Angeles.

Actorul a declarat că a fost „uluit”

Costner a scris pe Instagram: „O noapte inspirată. Sunt oficial un Swiftie!”.

Actorul în vârstă de 68 de ani a împărtășit pe Instagram că el și fiica sa în vârstă de 13 ani, Grace, au participat luni la unul dintre spectacolele sold-out ale turneului Eras Tour al lui Taylor Swift din Los Angeles.

„Videoclipurile mele sunt neclare, dar m-am simțit extraordinar cu fiica mea la spectacolul @taylorswift”, a scris el alături de mai multe videoclipuri și fotografii pe care le-a făcut la concert.

Într-o înregistrare video obținută de Page Six, Costner, care cântă și el în cadrul trupei Kevin Costner & Modern West, poate fi văzut urmărind-o pe Swift interpretând „We Are Never Ever Getting Back Together” și „Love Story” împreună cu fiica sa adolescentă.

Ieșirea tată-fiică a câștigătorului premiului Oscar a avut loc pe fondul divorțului tot mai aspru de soția sa, Christine Baumgartner, cu care îi mai împarte pe fiii Cayden, 16 ani, și Hayes, 14 ani.

Designerul de poșete, în vârstă de 49 de ani, a depus cererea de divorț de vedeta Hollywood în luna mai, invocând „diferențe ireconciliabile”.