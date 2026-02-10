Larisa Udilă trece prin momente grele la scurt timp după ce a devenit mamă pentru a doua oară. În urma unor analize amănunțite recomandate de nutriționist, vedeta a descoperit că partenerul său se confruntă cu probleme de sănătate care necesită intervenție imediată.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă soțul Larisei

Potrivit rezultatele analizelor au indicat valori îngrijorătoare privind rezistența la insulină și nivelul colesterolului. Panica a fost cu atât mai mare cu cât Alex Ogică are un istoric medical încărcat. Tatăl și unchiul său au suferit în trecut de episoade cardiace grave. Larisa a reacționat imediat și a mers direct la un medic cardiolog pentru a preveni o situație periculoasă.

„Și-a făcut analize foarte detaliate, mai amănunțite decât de obicei. Rezultatele la rezistența la insulină ne-au speriat foarte tare, la fel și modificările suferite la nivelul colesterolului. Ogi are și antecedente în familie, atât tatăl, cât și unchiul lui, ambii au suferit câte un infarct. De aceea m-am speriat tare când am văzut rezultatele și am mers direct la medicul cardiolog. Am avut mare noroc că i-a recomandat nutriționistul să facă analizele, altfel nu cred că am fi aflat de aceste probleme. Medicii ne-au spus că am venit la fix, exact când totul încă se poate remedia.”, a declarat aceasta.

Ce planuri de viitor are Larisa Udilă

Deși sănătatea lui Alex a devenit prioritatea principală, familia nu a renunțat la planurile de a călători. Larisa Udilă se pregătește să plece în Dubai alături de soț și de cei doi copii, Milan și Asia. Această călătorie are o semnificație specială, deoarece influencerița urmează să intre în posesia apartamentului de lux pe care l-a achiziționat recent în Emiratele Arabe Unite.

Vedeta plănuiește să rămână o perioadă mai lungă în pentru a se ocupa personal de designul interior al noii locuințe. Larisa își dorește ca întreaga familie să fie prezentă în momentul în care vor primi cheile casei lor de vacanță.

„Apartamentul este gata, agenta noastră ne așteaptă să ne înmâneze cheile. Ne-am propus să stăm cel puțin o lună de zile în Dubai, timp în care mă voi ocupa în detaliu de amenajarea și decorarea apartamentului. Milan și Asia vor merge împreună cu noi, îmi doresc tare mult să fie alături de noi când vom intra în posesia casei noastre.”, a mărturisit Larisa