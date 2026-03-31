Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, trăiesc din nou emoția venirii pe lume a unui copil. Cei doi urmează să devină părinți pentru a cincea oară, iar, deși au încercat să păstreze discreția, un detaliu important a ieșit recent la iveală.

Este vorba despre sexul copilului, care nu mai este un secret. Familia se va mări, din nou, cu o fetiță.

Laura Cosoi și soțul ei așteaptă cel de-al cincilea copil. Ce a dezvăluit Cosmin

Deși actrița a preferat să nu ofere prea multe detalii despre sarcină, indiciile au venit chiar din partea soțului ei. Într-o apariție recentă, acesta a făcut o declarație care a clarificat situația.

Fără să își dea seama, Curticăpean a confirmat că micuțul care urmează să vină pe lume este, de fapt, o fetiță.

Ce a spus Cosmin Curticăpean despre copilul care urmează să se nască

„Eu am copii mici, 8 ani are cea mai mare fetiță și o a cincea abia se naște anul ăsta”, a dezvăluit Cosmin în cadrul unui podcast, potrivit .

Declarația a fost suficientă pentru ca fanii să înțeleagă că familia se pregătește să întâmpine încă o fiică.

Câți copii au deja Laura Cosoi și soțul ei

Cei doi au deja patru copii împreună și urmează să vină al cincilea. Cuplul lor este cunoscut pentru modul discret în care își trăiește viața de familie. De-a lungul timpului, cei doi au ales să își expună rar viața personală, preferând să păstreze momentele importante departe de ochii publicului.

Cu toate acestea, vestea unei noi sarcini a stârnit interes în rândul admiratorilor, care urmăresc cu atenție fiecare apariție publică a actriței.

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean reușesc să mențină un echilibru între viața profesională și cea personală, în ciuda programului încărcat. Experiența acumulată în creșterea celor patru copii îi ajută să gestioneze mai ușor provocările care vin odată cu venirea unui nou-născut.

Pentru cei doi, familia rămâne pe primul loc, iar venirea pe lume a celui de-al cincilea copil nu face decât să consolideze această prioritate.