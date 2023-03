Laura Olteanu, dezvăluiri despre postul terapeutic cu apă. Cântăreața nu a mâncat nimic timp de 10 zile: „Cel mai important în acest post este rugăciunea”

Cântăreața de muzică populară Laura Olteanu a oferit de curând un interviu în care a dezvăluit prin ce experiență a trecut, ținând post cu apă și rugăciune timp de zece zile.

Laura Olteanu, post terapeutic cu apă

Cu toate că îndrăgita artistă, cunoscută pentru melodia „Acasă-i România”, susține că postul nu constă neapărat într-o alimentație lipsita de alimente de origine animală, și-a dorit să încerce și o variantă drastică.

Astfel, Laura Olteanu a participat la o tabără de post terapeutic cu apă timp de 10 zile.

„Am participat de doua ori. Înseamnă să nu mănânci nimic șapte zile, plus trei zile de revenire. Fiind acolo în tabără și reușind să țin postul ăsta timp de șapte zile, am mai ținut încă trei zile, gândindu-mă că revenirea (n.r. la alimentația obișnuită) o fac când ajung acasă.

Vreau să vă spun că nu am crezut că atunci când nu mănânci te poți simți mai bine ca oricând. Primele trei zile sunt mai dificile, organismul nu înțelege ce se întâmplă. Cel mai important în acest post este rugăciunea! Altfel, o transformam într-o simplă dietă. Sunt convinsă că dacă nu era această perioadă de rugăciune intensă, n-aș fi reușit să rezist.

Schimbări fizice s-au văzut, e firesc, dar spiritual m-a împlinit și am învățat foarte multe lucruri. De asta m-am și dus, să ating un alt nivel în comuniune cu Dumnezeu. Am o altă viziune despre cine este Dumnezeu și cum lucrează în viața noastră. Acolo am simțit o apropiere fantastică, o trăire pe care e foarte greu s-o descriu”, a povestit Laura Olteanu pentru