Laurențiu Reghecampf riscă închisoare? De ce vrea Anamaria Prodan să îl bage după gratii

Laurențiu Reghecampf nu pare să se termine. Acum, impresara aduce acuzații grele la adresa antrenorului. Ea îl amenință pe acesta cu închisoarea, după ce i-ar fi furat dosarul medical din casă și acum o șantajează.

Laurențiu Reghecampf a anunțat despre decizia de divorț acum un an, perioadă în care cei doi au fost des prin tribunale și au făcut schimb de replici acide.

Laurențiu Reghecampf este amenințat cu închisoarea

Anamaria Prodan caută să facă dreptate și afirmă că antrenorul de la Neftchi Baku i-ar fi furat lucruri și bani din casă, iar acum o și șantajează.

Potrivit impresarei, Reghecampf i-a luat dosarul medical din locuință, iar acum o amenință că îl va publica.

„Gândește-te că orice prostie ar face, orice mitocănie… că mi-a luat dosarul medical, că îl publică. El nu știe că își face și mai mare rău. Să ai dosarul medical al cuiva și să îl șantajezi cu dosarul medical. Este pușcărie foarte multă! Și în America, și în România. Și oriunde. El și-a pierdut toate mințile pe care le mai avea. Iar eu sunt Anamaria Prodan. Și pot să vorbesc când am dreptate și când am probe”, a spus Anamaria Prodan.

Laurențiu Reghecampf refuză să plătească pensia alimentară

Anamaria Prodan mai aduce un set de acuzații la adresa antrenorului. Vedeta susține că acesta pensia alimentară fiului pe care îl au împreună și a cărei sume ar ajunge la 100.000 de euro, bani adunați din urmă cu un an și până în prezent.

„Laurențiu a făcut un recurs la decizia instanței de a plăti pensia alimentară, zicea că nu este de acord. El nu trebuie să plătească doar din februarie 2022, că el a fugit de acasă de un an. Trebuie să plătească un an din urmă ca pensie.

Nu știu exact cât are de plătit, suma este în jur de 100.000 de euro. Dar oricum a făcut recurs, că el nu e de acord. A făcut scandal că vrea să îl ia pe Bebeto în iulie, dar nu l-a mai luat. Și nici nu l-a mai căutat vreodată. Chiar l-am rugat să vină să își vadă copilul când vrea. Eu nu am cerut pensie alimentară, nu am cerut nimic. «Trimite ce vrei, când consideri tu», i-am zis”, mai spune ea.

Conform declarațiilor ei, antrenorul nu a fost niciodată de acord cu programul de vizite și cu suma de bani cerută drept pensie alimentară. Mai mult, el i-a cerut să socotească toate cadourile pe care el i le-a dat fiului său în această perioadă, dar și mâncarea.

„De doi ani, doar a furat, nu a dat nimic. Te trezești la judecătorie că vrei să fixezi programul de vizită și banii. Și, când i-au fixat, nu a respectat programul și nici banii nu i-a dat. Voia să îi socotim cadourile. Adică o bicicletă din aia de 10 milioane de lei vechi… Și mâncarea pe care a trimis-o, fructele, ca pensie alimentară. E râsul de pe pământ”, mai spune Anamaria Prodan