Noul motiv de scandal între Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf: „E râsul de pe pământ, au râs și judecătorii”

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf sunt din nou la cuțite. Impresara îl acuză acum pe antrenor că nu ar fi plătit pensia alimentară pentru . „El oricum , iar eu o să îl execut silit”, a spus Prodan.

Prodan îl acuză pe Reghecampf că nu plătește pensia alimentară

„Laurențiu Reghecampf a făcut un recurs la decizia instanței de a plăti pensia alimentară, zicea că nu este de acord. El nu trebuie să plătească doar din februarie 2022, că el a fugit de acasă de un an. Trebuie să plătească un an din urmă ca pensie. Nu știu exact cât are de plătit, suma este în jur de 100.000 de euro. Dar oricum a făcut recurs, că el nu e de acord”, a afirmat Anamaria Prodan pentru

Ea l-a acuzat apoi pe Reghecampf că nu și-a mai vizitat deloc copilul: „A făcut scandal că vrea să îl ia pe Bebeto, în iulie, dar nu l-a mai luat. Și nici nu l-a mai căutat vreodată. Chiar l-am rugat să vină să își vadă copilul când vrea”.

Prodan a mai spus că Reghecampf ar fi vrut ca darurile pe care i le-a făcut lui Bebeto să fie scăzute din pensia alimentară: „Eu nu am cerut pensie alimentară, nu am cerut nimic, trimite ce vrei, când consideri tu, i-am zis. De doi ani, doar a furat, nu a dat nimic. Te trezești la Judecătorie că vrei să fixezi programul de vizită și banii. Și, când i-au fixat, nu a respectat programul și nici banii nu i-a dat. Voia să îi socotim cadourile. Adică o bicicletă din aia de 10 milioane de lei vechi… Și mâncarea pe care a trimis-o, fructele, ca pensie alimentară. , au râs și judecătorii…”.

Ce spune Prodan despre problemele financiare pe care le-ar avea

Ea a glumit apoi pe seama speculațiilor că ar avea probleme cu banii.

„Ce probleme financiare să am? Merg cu Ferrari, e clar, sunt probleme mari. E mașină mică, mi-e foarte greu, caut o mașină peste Ferrari. E o mașină meschină, consumă mult, dar nu îmi permit ceva peste Ferrari. Asta e, poate o să îmi permit peste ceva timp, când îmi revin financiar, ceva peste Ferrari”, a spus Anamaria Prodan râzând.